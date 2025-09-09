Pedro Jiménez 09 SEP 2025 - 00:10h.

Vito Shukrula ha desvelado todos los detalles de esta organización criminal, dónde operan y cuáles son sus principales objetivos

La Mocro Maffia es la organización criminal más temida en Europa, formada principalmente por personas de origen marroquí. El último programa de 'Territorio Pampliega' trata el tema de pleno, con un Antonio Pampliega adentrándose en Ámsterdam (donde tiene lugar la base de estas organizaciones criminales) y sacando a la luz todos los entresijos que escoden una red criminal que operan con el asesinato, la tortura y el secuestro por bandera.

El origen de la Mocro Maffia es, sin duda, Ámsterdam (Países Bajos), precisamente a donde Antonio Pampliega ha viajado para reunirse con Vito Shukrula, el "abogado del diablo" que se ha sentado cara a cara con peligrosos miembros de la Mocro Maffia. Vito explica que no está de acuerdo con que le llamen de eaa manera: "No pienso que sean demonios, pienso que son gente que a veces tomaron decisiones erróneas en sus vidas o que fueron presionados para hacer cosas. Yo quiero ver a la persona, quién está detrás de la acción, por qué has llegado tan lejos como para matar a una persona".

La nacionalidad de Vito Shukrula es italiana, por lo que extraña en un primer momento que se llame así: todo viene porque sus padres vieron la película de 'El Padrino' y tomaron la decisión de llamarle así a su hijo (como Vito Corleone). No obstante, Vito señala que él no se convirtió en 'El Padrino': "Yo soy más como Tom Hagen, el abogado".

Hace unos meses, la Mocro Maffia, a través de uno de sus sicarios, intentó quitarle la vida al político español Alejo Vidal-Quadras en plena calle en Madrid. Según el abogado, Países Bajos se encuentra en estos momentos ayudando a España en todo este caso e investigan una supuesta conexión entre la Mocro Maffia y el régimen iraní: "En nuestro país ya hemos vivido que alguien haya sido asesinado y se dijera que había una conexión entre la Mocro Maffia y los iraníes".

"Lo que estamos viendo es que la gente se está matando entre ellos y lo hacen a plena luz del día, aquí, en Ámsterdam", apunta Vito Shukrula, tras lo que añade que Marbella es otro de esos puntos muy recurrentes ahora por la Mocro Maffia debido al buen tiempo y el clima que hace allí. "Cuando se pelean, lo hacen en España, a veces a plena luz del día hasta con ametralladoras", añade.

La Mocro Maffia, el grupo más violento de Europa

Sobre si la Mocro Maffia es el grupo más violento de Europa o no, el abogado subraya en 'Terrotorio Pampliega' que, en comparación con otras organizaciones, sí lo son: "Tienen en el punto de mira a políticos. Esto no era así antes". De hecho, hay que recordar que uno de los objetivos de la Mocro Maffia es la princiesa Amalia de los Países Bajos: "Estas amenazas son reales, un periodista ha sido asesinado...".

Por otro lado, Vito Shukrula ha desvelado que todo en la Mocro Maffia a nivel interno pasa por la confianza: "No puedes hablar con la Policía, lo llaman omertà y si te arrestan debes permanecer en silencio. Y si lo haces, en la cárcel, alguien vendrá a asesinarte". En cuanto al asesinato de Peter Rudolf de Vries, el que fuera periodista de la televisión neerlandesa, Vito asegura que se enfadó mucho, puesto que, en su opinión, llegaron demasiado lejos: "Después comprendí que era otro límite que se acababa de cruzar".

Por último Vito compara a la Mocro Maffia con los carteles de Colombia en tiempos de Pablo Escobar: "Ahí ya mataban a abogados, a periodistas y ponían bombas en las redacciones de los periódicos. ¿Cómo solucionan allí los problemas con los políticos? Puedes corromperles, plata o plomo. O les disparas".