Territorio Pampliega 02 SEP 2025 - 01:00h.

Descubrimos las claves de actuación de Jaime Molina Andoño, integrante del clan de Los Yiyos

El Jefe del Grupo de Blanqueo y Narcotráfico concede una entrevista para la primera entrega de 'Territorio Pampliega' para explicar a Antonio Pampliega todo los detalles de Jaime Molina Andoño, uno de los integrante de la banda delincuencial de Los Yiyos. En. este programa, el periodista realiza una rigurosa investigación para descubrir los entresijos de los sicarios.

En primer lugar, el jefe del grupo de Blanqueo y Narcotráfico explica que "estamos hablando de Jaime Molina Andoño, uno de los hermanos que conformaban el clan de los Yiyos, un clan de sicarios que trabajaba en sus orígenes para el clan del Valle del Cauca. Jaime alcanzó el puesto de líder y tiene delitos de sangre en Colombia según la información que manejamos. No se ahora mismo el número pero una cantidad importante se le atribuye al clan".

El Jefe del Grupo de Blanqueo y Narcotráfico: "España es una especie de retiro dorado para los grandes narcos"

Por otro lado, el Guardia Civil asegura que "España es una especie de retiro dorado para los grandes narcos, es un sitio que al final es la entrada de cocaína hacia Europa en un sitio donde se sienten relativamente cómodos y pueden operar su negocio. Jaime llegó a tener una oficina de cobro. Acreditamos hasta cuatro asesinatos que ordena desde España y de esos, dos se llegan a materializar".

Asimismo, el Guardia revela Al hacer la entrada en el domicilio, su miedo era porque estaba amenazado por otro grupo criminal y tenía aleccionados a sus hijos menores en un habitáculo, una especia de habitación del pánico. Llegamos a constatar en un periodo de tres años, que blanquearon cerca de 2.700.000 euros y vimos un vestidor del tamaño de un salón con artículos de lujo, zapatos de tres mil euros, relojes rolex...

Por otro lado, el periodista hace un apunte sobre el altar a la santa muerte del interior de la casa de Jaime, a lo que el Jefe responde que "es la figura de la veneración ala santa muerte, alguien a quien adorar por parte de ellos porque si hago ofrendas probablemente la muerte no venga contra mi. Tenía siete armas cortas y una de ellas incluso estaba alterada y podía efectuar disparos automáticamente. Además, encontramos placas de policía y de Guardia Civil, por lo que podemos decir que hacían pasarse por labores de fuerza mayor".