Teresa Bueyes, abogada: "He defendido a sicarios de primer nivel"

Teresa Bueyes sabe muy bien lo complicado que es defender a un sicario. En la primera entrega de 'Territorio Pampliega', esta abogada se abre al relatar las dificultades de trabajar con este tipo de criminales. "He defendido a sicarios de este primer nivel que se dedican a vuelcos, extorsiones y secuestros", le traslada al periodista en el programa de Cuatro.

La abogada cuenta que ha cubierto casos de cabecillas "de grupos importantes" que están de actualidad. "Acabo de terminar un juicio", dice. Bueyes explica que los sicarios "suelen ser intocables". Con ello se refiere a que saben realizar su trabajo "muy bien" y que cuanto más especialistas sean, más probabilidad tienen de entrar en "un hospital" y menos posibilidades hay de sobrevivir. "No te puedes salvar, es imposible", dice sobre ese primer grupo.

"Los testigos protegidos están tan desprotegidos"

Antonio Pampliega le lanza a Teresa Bueyes una interesante cuestión. "En casos de sicariato, ¿es complicado encontrar a testigos que os ayuden en las defensas?", le pregunta. La abogada es clara: "los testigos protegidos están tan desprotegidos". Dice así que un testigo que apoye al sicario tiene poca protección por la visibilidad que tiene y sus posibles represalias. "A la hora de la verdad no quieren", apostilla.

Además, Teresa Bueyes ha compartido cómo se producen muchos se los asesinatos a manos de sicarios en España, en línea con lo que han relatado dos peligrosos sicarios en el programa. "En países como Colombia, por 600 dólares puedes contratar a alguien. Aquí en Madrid me consta que han contratado a estas personas para matar por 30.000 euros", cuenta.

En "vuelos paramilitares", estos sicarios pueden llegar y hacer "el encargo" en un solo día. "Saben perfectamente disparar y matan a la persona y se van en otro avión otra vez por la tarde", relata. Otro de los aspectos que giran en torno a los asesinatos a manos de sicarios es el de saber quién está detrás de ellos.

"Normalmente, cuando detienen a los sicarios ha habido un proceso de investigación por parte de la policía y saben quién es el autor intelectual", comenta la abogada. En el 'caso Telaraña', por ejemplo, un sicario fue la pieza clave para desenmascarar la identidad del responsable en la muerte de Lucía Garrido, una madrileña de 48 años.