Alejo Vidal-Quadras ha recordado en 'Territorio Pampliega' uno de los días que marcarán su trayectoria profesional y vital: la fecha en la que pudo haber perdido la vida a manos de un sicario que le lanzó dos disparos a punta de pistola. Ocurrió en una mañana de noviembre de 2023, cuando se disponía a volver a su casa del paseo que suele realizar todos los días.

"A 30 o 40 metros de la entrada de mi casa, se me acercó un sicario un tipo que me habló desde mi espalda y me dijo: 'hola señor'", relata. Alejo Vidal-Quadras reconoce que en un primer momento no se asustó porque pensaba que era una persona cualquiera que pide conocerla como está acostumbrado. "Giré la cabeza y entonces me disparó. No llegué a verle", apostilla.

La Mocro Maffia, la cuna de sus atacantes

El político, que fue presidente del Partido Popular en Cataluña, entró en un estado de "'shock'". Desde ese momento no recuerda nada más. "Por lo que explicaron los testigos iba con el casco de la moto, salió con su scoutter y se fue", relata. Antonio Pampliega, que también ha charlado con una abogada sobre la defensa a los sicarios, le cuestiona a Vidal-Quadras si cree que su salvación fue fruto de la "suerte" o de algo intencionado. "Por lo que me ha dicho la policía hay un tiro mortal que es a la garganta y otro a la cabeza", le contesta. Nunca mejor dicho, cree que les salió "'el tiro por la culata'".

Ahora bien, ¿quiénes estarían detrás de su atentado por el que casi pierde la vida? Alejo Vidal-Quadras asegura que, por los "indicios del sicario identificado y de su hermano", que los atacantes serían trabajadores de la 'Mocro Maffia'. Esta organización criminal cuyo epicentro se encuentra en los Países Bajos sería la cuna de los autores materiales de su atentado. "Trabajan cuando les conviene para liquidar a gente a cambio de dinero", asegura.