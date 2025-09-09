Pedro Jiménez 09 SEP 2025 - 00:38h.

El municipio de la Costa del Sol es uno de los puntos en donde la banda criminal opera: "Ha habido media docena de tiroteos..."

Un Policía de Róterdam detalla el camino para acabar con la Mocro Maffia: "Es un monstruo con muchas cabezas"

'Territorio Pampliega' profundiza de pleno en la Mocro Maffia y todos los entresijos de la organización criminal que más miedo genera en Europa y la más violenta de todo el continente europeo. Una organización criminal que opera, entre muchos otros lugares, en Marbella, precisamente el lugar a donde Antonio Pampliega se ha desplazado para hablar con José Carlos Villanueva, director de marbellaconfidencial.es, el periódico digital más leído del municipio.

El director del periódico digital cuenta que en Marbella comenzaron a saber sobre esta red operativa cuando la Policía detuvo al marido de la alcaldesa de Marbella y al hijastro: "Pero este último se enfrenta como líder de una facción de la Mocro Maffia a un total de 22 años de prisión".

Además, José Carlos ha señalado en 'Territorio Pampliega' que los objetivos de los "ajustes de cuentas" de la Mocro Maffia suelen venir determinados por el control "de determinadas áreas de la Costa del Sol, como puede ser Marbella". "Aquí hay tantas organizaciones que tocan todos los palos del crimen organizado en los que podamos pensar".

"Al final, todos tiran de plomo"

Y es que ha habido miembros que se dedicaban al blanqueo de las ganancias de la droga "mediante inmobiliarias propias", ha subrayado el periodista, que añade que "cada crimen organizado tiene sus métodos, pero, al final, todos tiran de plomo".

"Esto es un salto cualitativo en la criminalidad. Estamos hablando de que en Marbella se venden armas. Aún así, Marbella es segura. No quiere decir que un ciudadano de Marbella piense que al salir a la calle le van a dar una bala perdida. Pero hay preocupación porque en los meses que llevamos de año ya ha habido media docena de tiroteos... vas a cualquier lado y hay preocupación", confiesa José Carlos en 'Territorio Pampliega'.