Territorio Pampliega

Un jefe de policía: "No hay una fácil solución… si quieres luchar contra esto, tienes que hacerlo contra todas ellas"

Antonio Pampliega llega con una nueva entrega de ‘Territorio Pampliega’ en el que investiga de la mano de expertos y cuerpos de seguridad todos los entresijos de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa. Un modus operandi que opera desde la tortura, el secuestro y e incluso el asesinato.

El periodista habla con Jan Janse, jefe de policía del puerto de Róterdam para descubrir de qué manera luchan en Países Bajos contra estas organizaciones. “Aquí tenemos series de televisión que hablan sobre la Mocro Maffia, pero a la policía y al departamento de justicia no le gusta hablar sobre ello como problema”, asegura,

Asimismo, el jefe policía explica que “lo que vemos es que tenemos un gran número de traficantes de drogas y organizaciones criminales que tiene muchos marroquíes. Lo que vemos es que no todas están relacionadas, hay redes de narcotráfico que cooperan con los irlandeses, con personas de España… no olvidemos a los criminales de los Balcanes, que no están ni tan quietas ni son tan rápidas como las historias que vemos en televisión".

El camino para acabar con la Mocro Maffia

Sobre cuál es el camino para acabar con la Mocro Maffia, el jefe policía explica que “creo que podemos aprender algo de Italia, además de arrestar criminales, tienes que mantenerlos vigilados incluso en prisión. También tienes que estar atento a circunstancias como la pobreza o las oportunidades que se le da a la gente de una manera social. Hay que estar pendientes para prevenir que la gente joven forme parte de estas bandas. Esto es un monstruo con muchas cabezas y no hay una fácil solución… si quieres luchar contra esto, tienes que hacerlo contra todas ellas".