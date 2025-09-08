Territorio Pampliega 08 SEP 2025 - 23:20h.

Antonio Pampliega llega con una segunda entrega de ‘Territorio Pampliega’ para descubrir todos los entresijos de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa. Su modus operandi incluye la tortura, el secuestro e incluso el asesinato.

Brais Cedeira, periodista de ‘El Español’, forma parte de esta segunda entrega de ‘Territorio Pampliega’ para detallar qué es esta organización y cómo influyó en la vida de la princesa Amalia de los Paises Bajos tras ser amenazada por ellos.

En primer lugar, el periodista explica que son “la organización más temida que hay ahora mismo”. Además, asegura que tiene la peculiaridad de estar formada por individuos de origen magrebí como Marruecos o Argelia y se instalan en países como Holanda, Países Bajos o incluso Suecia, y en esos lugares establecen sus organizaciones criminales fundamentalmente centradas en el narcotráfico.

Asimismo, Brais confiesa que mandos de la Guardia Civil les comentan que son “individuos que no tienen ningún respeto por la vida, son gente peligrosa”. Por otro lado, Antonio le pregunta sobre el disparo de Vidal-Quadras; a lo que él explica que “ha sido el gran caso en el que la Mocro Maffia parece que está implicada”.

Los detalles de la amenaza que sufrió la princesa Amalia de Holanda

Tras esto, Pampliega no ha dudado en querer conocer más detalles sobre la amenaza que sufrió de la princesa Amalia de Holanda. “Taghi Riduoan es uno de los capos de la organización, que ahora se encuentra en prisión, había puesto precio a la cabeza de la princesa por una suma millonaria, y esa suma colgada digamos en el tablón de una organización a nivel internacional pues conlleva que podría tener pistoleros que entrasen en esa oferta y acabaran con su vida”.

En octubre del 2022 la preocupación de la familia de Holanda era mayúscula porque la princesa no podía hacer vida normal, detalla el periodista. Por ello, tras recibir constantes amenazas, la princesa es destinada a Madrid para continuar su vida de estudiante: “Estuvo oculta aquí durante un año haciendo vida absolutamente normal, pero con protección 24 horas seguidas, los siete días de la semana por la Policía Nacional”.

Sobre cómo se enteraron de que estaba amenazada, Cedeira explica que “fue hace cosa de tres o cuatro años, cuando las policías de Europa consigue desencriptar una plataforma llamada ‘Encrochat’ que es una especie de Telegram en el que los narcos compartían su información con total libertad, sin temor a que nadie pudiera rastrear los mensajes. Entre estos, estaban los que pusieron la alerta de que la princesa estaba siendo amenazada.

El operativo que la custodiaba aquí en España ha terminado casi en su totalidad y la persona que había puesto precio a su cabeza está en la cárcel, así que tras ser condenado digamos que la policía ha valorado que ya ese riesgo no existe. Evidentemente sigue con protección en su país, pero la situación ya no es tan grave.