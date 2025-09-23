Pedro Jiménez 23 SEP 2025 - 01:30h.

Rebeca, junto a su hermano Francisco García, fueron acusados de acoso y pornografía infantil en Venezuela: acabó retenida en Espa�ña

Rebeca García, la apodada como 'La Reno de peluche' venezolana, fue denunciada por varias mujeres en el país de latinoamericano que aseguraron haber recibido amenazas y mensajes con contenidos sexuales, comenzando a actuar esta allá por el año 2016. Sin duda, una de las mujeres rompió el silencio y desató una oleada de denuncias de decenas de mujeres que llevaban años sufiendo una persecución en silencio. Además, el hermano también fue denunciado y ambos fueron finalmente detenidos en España. Pues bien, Antonio Pampliega ha entrevistado en la última entrega de 'Territorio Pampliega' a Daniella Belloso, la víctima que decidió poner tierra de por medio, que nos ha dejado un testimonio en Cuatro desgarrador.

La víctima de 'La Reno de peluche' venezolana asegura que Rebeca lleva acosándola desde hace siete años en Caracas (Venezuela), tanto ella como su hermano: "Rebeca ha amenazado con matarme muchas veces". Todo comenzó alrededor de 2017, cuando Daniella Belloso y Rebeca García coincidieron en el mismo colegio. No obstante, nunca llegaron a compartir ninguna palabra, hasta que en 2017 la vida de Daniella Belloso cambiaría para siempre: "Estaba en una fiesta con mis amigas y alguien me empujó contra la pared. Me asusté y cuando me giré vi que era ella. Ahí comenzó el acoso constante y sin cesar".

Desde mensajes hasta graffitis en las calles de su casa, pasando por 'regalos' a su domicilio e incluso un día, Rebeca se metió en el portal de su edificio gritando. Y por si fuera poco, una vez aparcó debajo de su edificio y comenzó a gritar: "¡Daniella, no te escondas, te estoy viendo!". Un vídeo que se hizo muy viral en redes y que causó gran repercusión.

El día que Daniella Belloso no olvidará jamás

Pero sin duda, hay un día que Daniella Belloso no olvidará jamás: "Hubo un apagón en Venezuela en donde se fue la luz por una semana y estábamos los vecinos reunidos en unas escaleras que eran como de espiral. Cuando miré hacia abajo estaba Rebeca sonriendo. Fue como una película de miedo, entré en estado de shock y pedí ayuda. La sacaron, ella no paraba de decirme: 'Te amo' y luego me comenzó a decir que me odiaba. Ahí me dio el primer ataque de pánico".

No obstante, todo esto, confiesa la entrevistada, va mucho más allá de un ataque de pánico: el miedo a andar sola por la calle y que alguien la esté siguiendo, el miedo a contestar el teléfono cuando le llegaba una llamada de un teléfono desconocido y muchísimas pesadillas que se repiten a lo largo del tiempo. A su vez, hay un día que Daniella sintió mucho miedo: se trata de cuando llamó Rebeca a su oficina preguntando por ella y, posteriormente, amenazando con que si no la veía sería capaz de "quemar la oficina".