Pedro Jiménez 23 SEP 2025 - 00:45h.

El exvigilante de seguridad recuerda en 'Territorio Pampliega' cómo materializó uno de los robos más mediáticos de España

Dionisio Rodríguez Martín, más conocido como El Dioni, es un exvigilante de seguridad español que robó el camión de caudales que debía custodiar en Madrid, en julio de 1989. El furgón contenía 298 millones de pesetas, lo que serían hoy dos millones de euros. Posteriormente se fugó a Brasil, donde estuvo alrededor de 55 días disfrutando de la vida y rodeado de mujeres, despilfarro y mucha, pero que mucha diversión. Antonio Pampliega se ha adentrado en la entrega de 'Territorio Pampliega' de este lunes en la caza de los fugitivos más mediáticos del mundo... y también de España, donde destaca este ahora personaje televisivo.

El Dioni recuerda los 55 días que estuvo fugado de la justicia como "muy divertidos", pero a la vez "angustiosos": "Yo soy muy apegado a la familia. Echaba de menos a mis padres, a mi hija y había veces que hasta soñaba que me pedían que cuándo iba a volver".

En julio de 1989, Julio robó un furgón blindado de casi 300 millones de pesetas, lo que se traduce en la actualidad en dos millones de euros. Y a partir de ahí hay una cosa que sorprendería a todos: en vez de esconderse actuó de manera totalmente contraria: "Sabía que tarde o temprano me iban a coger. Por eso dije: 'Voy a vivir fenomenal. Me voy a gastar todo el dinero que pueda viviendo como viven los ricos'".

El momento en el que El Dioni se planteó salir de España fue al darse cuenta de que en Brasil, el régimen que había en aquel momento decía que "si te casabas o dejabas embarazada a una brasileña no te podían extraditar". Fue ahí cuando el exvigilante de seguridad tomó la decisión de irse allí. Y es que, sin duda, El Dioni fue el personaje en aquel momento más buscado en España, acaparando todas las portadas medáticas y con el foco constantemente día sí y día también.

Además, Dionisio Rodríguez señala que, para moverse de un país a otro bastaba con falsificar documentos: "Era facilísimo. Era con una cuchilla recortar la fotografía, poner la tuya y después un papel transparente. Era súper fácil... luego grababas lo de la Dirección General de Seguridad con la punta de un bolígrafo". Es por ello que se hizo pasar en aquel entonces bajo el sobrenombre de Carlos Patricio Martínez Valenzuela.

El momento de su detención

Y llegó el momento de su detención, al regresar de Iguazú (Brasil): "Abro la puerta y veo a diez tíos con lásers, rifles, metralletas y muchos periódicos y medios. Me esposaron y me llevaron al coche y de ahí a la playa, a Copacabana. Me cagué, me meé, me desmayé y de todo. Me llevaron medio muerto al centro de retención. Estuve diez meses en la cárcel de Brasil, porque allí no existe la extradición, existe el convenio de reciprocidad. Sentí alivio cuando me dijeron que me iba para España". Por último, El Dioni asegura que si se tuviera que volver a fugar, "no saldría de España": "De aquí no salgo".