El día 18 de mayo en una curva de la localidad de Benalmádena a la altura de la Playa Bonita, un coche atropelló a Eduardo, un joven que circulaba en patinete y se dio a la fuga. Herido de gravedad y sin recordar absolutamente de nada, Eduardo y su hermana Sandra, han pedido ayuda en ‘En boca de todos’ para encontrar al conductor que se dio a la fuga.

“Me acuerdo de estar en mi casa, levantarme para ir a trabajar y montarme en el patinete… Antes me acordaba de muchas cosas, pero ahora no me acuerdo, tengo que preguntarle muchas cosas a mi hermana a raíz del accidente…”, ha intentado explicara Eduardo, el joven atropellado, a Nacho Abad con bastante dificultad debido a las secuelas cerebrales del accidente.

Respecto al parte médico, Eduardo ha tenido problemas para contarle al presentador cuál era su diagnóstico porque el accidente le ha dejado secuelas. Tiene fracturas en el ojo y en el cráneo, tienen que repetirle las pruebas porque es peligroso y tendría que operarle si se produjera algún cambió en los hematomas.

Según ha explicado su hermana, Eduardo salió de su casa el domingo 18 de mayo a las 17:00 horas para irse a trabajar, pero en la carretera dirección Fuengirola a la altura de la Playa Bonita, su vida cambio para siempre. Tienen muy poca información sobre el accidente. Solo saben que les llamaron a las 17:36 horas y les dijeron que le habían atropellado y que se le tenían que llevar al hospital. Los hechos sucedieron en una zona muy concurrida porque hay un hotel justo en ese lugar.

Un testigo apuntó la matricula del vehículo, pero no hay ningún detenido

Nacho Abad ha querido saber si había cámaras por la zona, pero Sandra, la hermana del joven atropellado le ha dicho que el hotel tiene una cámara 360 grados, pero que no saben el lugar exacto del atropello. Un amigo de Eduardo, pidió ayuda en las redes sociales y un testigo asegura que fue la persona que se encontró con el herido en el suelo “sangrando y convulsionando”.

El testigo ha declarado que vio a una mujer bajarse de la furgoneta que confirmó que fue ella la que le golpeó con su retrovisor a Eduardo, pero que actuaron de una forma muy extraña y se marchó rápidamente. El testigo intento socorrer a la víctima y facilitó a la policía la matricula del vehículo.

Las autoridades les han dicho que han localizado el vehículo, pero que los propietarios de la furgoneta no estaban en esa localización ese día y que el vehículo tiene varios conductores.