Estas son las luces que debes encender en el coche para evitar los 200 euros de multa de la DGT

Encender o no las luces del coche puede, en ocasiones, resultar una decisión de lo más trivial. Sin embargo la realidad es que se trata de algo regulado de forma estricta por la legislación española. Circular sin el alumbrado adecuado no solo supone un riesgo para la seguridad vial, sino que puede acarrear multas de hasta 200 euros, según la Dirección General de Tráfico (DGT) . Y lo que es peor: no conocer cuándo y cómo utilizar cada tipo de luz puede derivar en sanciones incluso aunque la visibilidad parezca buena.

¿Cuándo es obligatorio encender las luces del coche?

La DGT establece que las luces de cruce deben encenderse obligatoriamente en una serie de situaciones muy concreta. En primer lugar, son obligatorias desde la puesta de sol hasta su salida. También es el caso cuando estamos dentro de túneles, pasos inferiores y tramos habilitados bajo señalización específica, aunque haya iluminación artificial.

Cuando estamos en carriles reversibles, en sentido contrario o adicionales abiertos temporalmente al tráfico también hay que llevar las luces de cruce encendidas. Finalmente, en condiciones meteorológicas adversas, como niebla espesa, lluvia intensa, nevadas o nubes densas de polvo o humo es la última situación en que sería obligatorio.

Olvidar encender las luces de cruce en cualquiera de estos casos puede suponer una multa de hasta 200 euros, aunque no conlleva pérdida de puntos. Además, la Dirección General de Tráfico recomienda llevar las luces de cruce encendidas durante el día si se circula por vías de alta velocidad o carreteras convencionales, especialmente en condiciones de visibilidad reducida.

Luces antiniebla: cuándo y cómo usarlas correctamente

El reglamento también regula el uso de las luces antiniebla, diferenciando entre las delanteras y las traseras. Las frontales son opcionales, pero se pueden utilizar de manera complementaria a las de cruce o carretera en situaciones de mala visibilidad (lluvia, nieve o niebla intensa). Las posteriores tienen un uso es mucho más restrictivo. Solo deben activarse con visibilidad muy reducida, en caso de niebla espesa, lluvia torrencial o nevadas intensas.

Utilizar las antiniebla traseras sin necesidad puede deslumbrar a los conductores que circulan detrás y es sancionable con una multa de hasta 100 euros.

¿Qué pasa si llevas una luz fundida?

Circular con una luz de posición, cruce o freno fundida también puede implicar una sanción de 200 euros. De hecho, la DGT recuerda que los agentes de tráfico pueden llegar incluso a inmovilizar un vehículo si consideran que la falta de iluminación supone una amenaza para la seguridad.

Por eso, es recomendable revisar periódicamente el correcto funcionamiento de todas las luces del vehículo, especialmente antes de viajes largos o desplazamientos nocturnos.

Nuevas recomendaciones de la DGT

Cada vez más coches están equipados con luces de conducción diurna (DRL). Estas luces se encienden automáticamente al arrancar el motor y mejoran la visibilidad del vehículo durante el día.

No obstante, en situaciones de baja visibilidad o de circulación por carreteras convencionales, la DGT sigue recomendando activar manualmente las luces de cruce, ya que las DRL no iluminan la carretera, sino que solo hacen visible el vehículo .

Para evitar posibles sorpresas de lo más desagradable y, además, conducir de forma segura, hay una serie de consejos que todos los conductores deberían seguir a pies juntilas:

Comprueba el funcionamiento de las luces antes de iniciar cualquier trayecto, especialmente si incluye zonas rurales o túneles.

de iniciar cualquier trayecto, especialmente si incluye zonas rurales o túneles. Utiliza siempre las luces de cruce de noche, en túneles, o cuando haya mala visibilidad, incluso si aún es de día.

de noche, en túneles, o cuando haya mala visibilidad, incluso si aún es de día. Reserva el uso de las antiniebla traseras para casos de visibilidad muy reducida.

para casos de visibilidad muy reducida. Reemplaza de inmediato cualquier bombilla fundida.

Multas de tráfico: un endurecimiento generalizado

La DGT ha intensificado en los últimos años la vigilancia sobre el uso de las luces, dentro de su estrategia para reducir la siniestralidad en carretera . De hecho, según datos de la propia DGT, casi el 20% de las multas impuestas en 2024 estuvieron relacionadas con infracciones vinculadas a defectos de alumbrado o visibilidad .

La explicación es sencilla: no utilizar correctamente las luces aumenta el riesgo de accidentes, sobre todo en condiciones de baja visibilidad. La falta de iluminación adecuada multiplica por tres el riesgo de atropellos y colisiones, según estudios recientes de la Fundación CEA (Comisariado Europeo del Automóvil) .

Encender las luces en el coche no es solo un acto de cortesía o de comodidad, sino una obligación legal y, sobre todo, un compromiso con la seguridad propia y ajena. En 2025, el control de estos pequeños detalles será más exhaustivo que nunca, con sanciones económicas importantes para quienes ignoren la normativa.

Circular correctamente iluminado permite ver y ser visto. Y, además, ahorra disgustos en forma de multas de 200 euros que, sin duda, podrían destinarse a disfrutar del viaje.