Este enfoque matemático convierte el ahorro en una rutina accesible, haciendo que sea muy práctica y lógica la educación financiera

Cómo ahorrar casi 1.500 euros al año de forma sencilla: así es el reto de las 52 semanas

MadridAhorrar dinero es uno de los grandes retos de las familias en España, sobre todo cuando la inflación está más presente que nunca. A esto se le suma la incertidumbre económica y el aumento del coste de vida. No obstante, no siempre es fácil encontrar una fórmula de ahorro simple, realista y que sea sostenible en el tiempo. El matemático y divulgador Santi García Cremades ha querido demostrar que no es necesario complicarse mucho la vida para conseguirlo: basta con papel, unos cuantos sobres y un poco de disciplina y ganas.

Este matemático se ha hecho viral con su “método del sobre”, y lo ha compartido en Instagram donde acumula casi un millón de reproducciones. Este método está respaldado por principios matemáticos básicos y García Cremades asegura que es posible ahorrar más de 2.500 euros en un solo año. Lo mejor de todo es que cualquier persona puede aplicarlo, sean cual sean sus conocimientos financieros.

En qué consiste el método del sobre

El “método del sobre” consiste en escribir 50 números pares entre el 2 y el 100, es decir: 2, 4, 6, 8… y así sucesivamente hasta el 100. Se debe meter cada número en un sobre distinto y guardar todos los sobres en una caja. Cada semana del año se debe sacar un sobre al azar y ahorrar la cantidad de dinero que indique el número del papel. En este método, se descansan dos semanas al año.

Esto significa que una semana se podrían ahorrar 18 euros, otra 64 euros y otra 92. Al final del año, si se cumple con las 50 semanas, se habrá acumulado exactamente 2.550 euros. ¿Por qué esa cifra concreta? Porque se trata de una progresión aritmética en la suma de los extremos, el 2 y el 100, da como resultado 102. Esta cifra multiplicada por 25 pares da como resultado 2.550 euros.

La iniciativa ha sido aplaudida por su claridad, su realismo y por alejarse de fórmulas inalcanzables. En redes sociales, proliferan los consejos financieros irreales, por lo que esta propuesta ha destacado por su sencillez y rigor matemático.

Muchos usuarios la han compartido con la intención de probar este método o incluso han comenzado a compartir sus propias cajas con sobres numerados, lo que demuestra que la propuesta ha calado entre aquellas personas que buscan una manera accesible de empezar a ahorrar.

Este método tiene muchas ventajas, por ejemplo es muy sencillo, ya que no se necesita una aplicación ni conocimientos financieros para poder hacerla. Por otro lado es flexible, se pueden dejar dos semanas al año por si sucede alguna situación imprevista. Además, tiene un componente de juego, ya que no se sabe qué número va a salir, y convierte el ahorro en un reto divertido.

Al ser progresivo, hay semanas con importes bajos que facilitan el reto, esto hace que se pueda mantener la constancia para ahorrar. También es muy visual, ya que se pueden ver los sobres físicos y eso ayuda a reforzar el compromiso con el método.

Aún así, como cualquier otro método de ahorro tiene sus desafíos e inconvenientes, ya que hay semanas más exigentes en cuanto a la cantidad a ahorrar. Se sabe que habrá algunos momentos en los que tocarán cantidades altas como 98 o 100 euros, y esto puede suponer un reto para personas que tengan presupuestos ajustados. Además, como cualquier reto de ahorro, se tiene que mantener una disciplina y constancia para conseguirlo. También está la tentación de querer romper la hucha antes de tiempo, ya que al tener el dinero disponible se puede sentir el impulso.

Este método se puede adaptar a las circunstancias personales de cada uno, él ha propuesto hacerlo en pareja, ya que las cantidades que salen son pares y así siempre hay un número entero que introducir en la hucha. Por otro lado, se podría hacer una versión más asequible escribiendo números del 2 al 50 para poder ahorrar cantidades más pequeñas y asumibles.

Educación financiera a través de las matemáticas

Uno de los grandes logros del método que propone Santi García Cremades no es solo su efectividad práctica, sino su capacidad para acercar conceptos de educación financiera a la población general, sobre todo a aquellos que no tienen formación económica.

Este enfoque tiene un valor añadido, ya que promueve el pensamiento lógico y la toma de decisiones racionales en el ámbito financiero. Al emplear un cálculo matemático como base, se elimina la parte de la emocionalidad que suele acompañar al gasto. Esto hace que se refuerce la idea de que el ahorro no es una cuestión de suerte o sacrificio extremo, sino que es más organización y estrategia.

Además, este método ofrece una oportunidad genial para introducir la educación financiera en las aulas de una manera entretenida y, sobre todo, útil. Tal y como ha defendido García Cremades, las matemáticas no solo sirven para resolver ecuaciones, sino que también son muy útiles para gestionar nuestra vida diaria, especialmente cuando se trata de la economía personal.