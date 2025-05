Marta Egea 16 MAY 2025 - 10:00h.

Disponer de ahorros es algo fundamental para poder conseguir metas a largo plazo o tener una seguridad ante un imprevisto

¿Qué es la salud financiera y cómo calcularla?

MadridPara asegurar una estabilidad económica, una planificación financiera es fundamental. El dinero que se ha ahorrado y las inversiones que una persona realiza a lo largo de su vida van construyendo un patrimonio económico para poder garantizar esta ansiada estabilidad económica. Distintos expertos y entidades financieras han establecido algunas recomendaciones sobre cuál es la cantidad de dinero que deberíamos ahorrar y tener ahorrado en función de la edad y los ingresos anuales.

¿Por qué es tan importante tener un plan de ahorro?

El ahorro no solo permite alcanzar metas a largo plazo como unas vacaciones o la entrada para la compra de una vivienda, sino que también proporciona seguridad ante imprevistos. No obstante, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de ahorro de los hogares en España se situó en el 4,8% en 2024, algo que nos indica que muchos españoles no están ahorrando lo suficiente para poder enfrentar futuras necesidades financieras.

Una de las herramientas que pueden ayudar mucho a conseguir este objetivo es la conocida Fórmula Greene. Se trata de un método creado por la experta en finanzas Kimmie Greene para calcular cuál es la cantidad de patrimonio neto que debería tener una persona dependiendo de su edad y sus ingresos anuales. Esta guía está adaptada a los tiempos actuales y es una gran herramienta para poder establecer metas realistas y conseguir mejorar la situación financiera de cada uno.

En el método original, tan solo se centraba en los ahorros acumulados, pero al adaptarlo a tiempos actuales, se propone evaluar el patrimonio neto: el conjunto de bienes y activos de valor. Para poder calcularlo, hay que sumar los activos financieros y materiales como pueden ser propiedades, inversiones o dinero en efectivo y restar las deudas como la hipoteca o algún préstamo.

Cada persona debe adaptar sus metas financieras a su situación personal. La Fórmula Greene es una guía general sobre el patrimonio neto recomendado en cada etapa de la vida, pero no es algo inamovible, sino una orientación.

¿Cuánto se debe tener ahorrado según la edad?

Este método indica que hay que gastar como máximo un 75% del salario bruto anual y ahorrar ese 25% restante. Estos porcentajes están pensados sobre todo para las primeras etapas, entre los 20 y los 25 años que es cuando se debe comenzar a tener el hábito de ahorrar.

Una vez que ha pasado la primera fase, una de las edades clave en este método de ahorro son los 30 años. Según la Fórmula Greene, a los 30 años un trabajador habrá ahorrado un equivalente a su sueldo anual. Después, habrá que conseguir un ahorro estable y adaptarlo a las variaciones de salario que se vayan produciendo, como una subida de sueldo.

Otra de las claves de este método es que cada cinco años se debe haber ahorrado como mínimo un salario bruto anual. Esto quiere decir que si se gana un salario estable de, por ejemplo, 20.000 euros anuales, durante los cinco años siguientes habrá que conseguir ahorrar esos 20.000 euros, lo que supondría unos 4.000 euros al año.

Por lo que, siguiendo esta herramienta, esta es la cantidad de dinero que se tendría que tener ahorrada según la edad que se tenga:

A los 35 años, hay que tener ahorrado el doble de un salario anual.

A los 40 años, el triple de un salario anual.

A los 45 años, cuatro veces el salario anual.

A los 50 años, cinco veces el salario anual.

A los 55 años, seis veces el salario anual.

A los 60 años, siete veces el salario anual.

A los 65 años, ocho veces el salario anual.

Hay que tener en cuenta que en estas cantidades entran en juego otros factores externos y vitales de la vida de cada uno, como por ejemplo, la entrada de una casa. Es por esto, que ahora esta herramienta ha cambiado para poder tener esta parte del patrimonio en cuenta.

El porcentaje de ahorro se puede ir ajustando dependiendo de los ingresos mensuales y los gastos fijos que se tengan, por ejemplo, si se tiene un sueldo de entre 1.200 y 1.600 euros, se recomienda ahorrar un 15%. Cuando se tienen ingresos superiores a 2.000 euros, el porcentaje que se aconseja aumenta a un 17% o más. Además, también se pueden incluir cualquier ingreso extra que se tenga para ir aumentando los ahorros.

Se trata de ahorrar de una manera consistente y adaptada tanto a la edad como a los ingresos que se tienen, sin que esto suponga un esfuerzo excesivo, para poder garantizar una estabilidad financiera y conseguir las metas personales.

El fondo de emergencia, un pilar esencial

Sea cual sea la edad o los ingresos que se tengan, es esencial contar con un fondo de emergencia que pueda cubrir de tres a seis meses de gastos básicos como la vivienda, alimentación y transporte. Este es un fondo que proporciona una red de seguridad ante cualquier situación imprevista como puede ser quedarse sin trabajo.