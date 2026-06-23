En directo desde Venezuela asegura que Hugo Chávez le asignó un complejo minero y adquiere unos 5.500 kilos de oro al mes

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Miguel Hernández, asistente del alcalde de El Callao en Venezuela, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para explicar que, a él, le consta que José Luis Rodríguez Zapatero es propietario de una mina en su localidad, una de las zonas con los mayores nacimientos de oro del planeta.

Según ha explicado, el propio alcalde no podía dar la cara por miedo, pero él es consciente de que: “El señor Rodríguez Zapatero tiene una mina en El Callao, procesan el oro y se lo llevan de aquí”. Asegura que la mina está nombre de una empresa, pero que uno de sus complejos mineros fue “asignado” a José Luis Rodríguez Zapatero.

Nacho Abad ha querido saber quién y cuándo le habría realizado esa asignación y Hernández ha asegurado que es una asignación de tiempos de Hugo Chávez y Córdoba, que cuenta con un hombre que le realiza la gestión: “El payaso de Zapatero es un señor que se llama Julio Pulido”.

Al parecer, la mina produce unos 5.500 kilos de oro al mes, un oro que sale de allí listo para su distribución y que no deja ningún beneficio en la zona. Asegura que ha visto al expresidente paseando por el centro de la localidad en varias ocasiones, que “Zapatero tiene que rendirle cuentas a la justicia” y le ha prometido al presentador de ‘En boca de todos’ enseñarle más pruebas.

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