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Laura López es una militante proactiva del PSOE que, en palabras de Nacho Abad, "ha cogido el toro por los cuernos". Laura milita concretamente en la ASU, la agrupación socialista universitaria de Madrid, una asociación en la que tanto ella como muchos otros militantes han decidido dar un golpe en la mesa: "Nos hemos reunido muchos que creemos que el PSOE es mucho más que lo que se está viendo, porque si perdemos a la gente acabaremos como el partido socialista francés".

Para Laura, los últimos escándalos de presunta corrupción en el PSOE deberían haber ocasionado "movimientos de renovación":

"La responsabilidad política tiene que empezar por el que coloca a la gente, si esto ocurriera en una agrupación de barrio el primero que tendría que asumir responsabilidades es el secretario general, el partido debería funcionar igual. Las personas que están manchadas deberían dar un paso a un lado, hacer una transición limpia y llevar a cabo una verdadera renovación con personas que sí representen al partido y a sus militantes".

Laura, tachada de "facha" por discrepar con el partido

La militante socialista, desde que ha alzado la voz en contra de algunas de los comportamientos de los dirigentes socialistas, ha sido víctimas de acusaciones que ha denunciado en el programa de Nacho Abad:

"Estoy hasta las narices de que se utilice el partido para mantener en el poder a personas que no deberían estar ahí. Llevo mucho tiempo siendo tachada de facha solo por alzar la voz, ni siquiera soy discrepante, únicamente tengo una opinión diferente a la del partido en algunas cuestiones como históricamente ha ocurrido en este partido. Tener opiniones diferentes es nutrir un partido, lo contrario es una secta".