El juez García-Castellón anuncia que se quiere personar contra Leire Díez: “Se me menciona hasta 20 veces”

La apertura del sumario de las llamadas “cloacas del PSOE” revela intentos de recabar información sobre jueces, políticos y miembros de la UCO

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La apertura del sumario del caso conocido como las “cloacas del PSOE” ha revelado los nombres de distintas personas sobre las que Leire Díez habría intentado recabar información para obtener supuestos trapos sucios. Entre ellas se encontrarían políticos, miembros de la UCO y jueces.

El juez García-Castellón ha explicado, en 'En boca de todos', su intención de personarse contra Leire Díez: “Hay audios en los que se me menciona hasta en 20 ocasiones a mí y a otras personas. Esta personación que hago en el Juzgado Central la realizo no solo por mí, sino por los compañeros que están sufriendo persecución, así como por miembros de la Policía y la Guardia Civil. El coronel Balas es un ejemplo de profesionalidad las 24 horas del día, es muy triste”.

El juez García-Castellón: "Se me cita unas 20 veces, algo que también ha sido ratificado por el fiscal Stampa en sede judicial”.

El magistrado detalla el motivo de su decisión: “En la famosa videoconferencia, en la que había cuatro o cinco personas en el despacho de un conocido empresario, se menciona a una serie de individuos, y casualmente todas las investigaciones de las personas de esa reunión las llevo yo. Después se me cita unas 20 veces, algo que también ha sido ratificado por el fiscal Stampa en sede judicial”.

Asimismo, explica cómo está viviendo la situación: “Lo estoy viviendo con enorme tristeza, porque se supone que los dirigentes de este país deberían aplicar prácticas muy alejadas de lo que yo solo he visto en el crimen organizado del sur de Italia, como calumniar o intentar sacar trapos sucios de la gente. Que esto ocurra en España me parece increíble”.