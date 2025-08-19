Alberto Samperio 19 AGO 2025 - 15:19h.

El alcalde ha comenzado una huelga de hambre para que construyan el instituto que prometieron

A Emiliano García-Page le ha salido un rival en su propia tierra. Se trata de Agustín Jiménez, el alcalde de la localidad de Noblejas (Toledo), quien se ha puesto en huelga de hambre contra él. En el municipio llevan casi 20 años esperando un instituto que todavía no ha llegado.

Agustín Jiménez mediante un comunicado ha dado a conocer su postura: "Nadie va a jugar con mi dignidad y nadie se va a reír de mí, ni de mi pueblo. Sobre tu conciencia recaerá y en tu responsabilidad sitúo cualquier resultado trágico que esta medida que ahora te anuncio, me pueda acarrear"

El alcalde Noblejas ha entrado en directo en 'En boca de todos' y ha contado cómo se encuentra tras varias horas sin comer: "La inicé ayer a las 00:00 horas y me quedan muchas horas todavía". Agustín Jiménez ha confesado que se siente "algo cansado", pero que se encuentra "con ánimo de contar lo que haya que contar".

Esto no es una huelga de hambre para pedir que nos hagan algo, lo hago para recordar y decir a García-Page que el Ayuntamiento de Noblejas nunca pidió un instituto, que fue la propia Junta de Comunidades la que llamó a las puertas del Ayuntamiento de Noblejas y le dijo que preparara suelo para construir un edificio para albergar el instituto", ha detallado el alcalde.

El alcalde ha comunicado que García-Page todavía no se ha puesto en contacto con él a pesar de que sabe que esto puede acarrear algo en contra de su salud. Tras esto, ha comentado que el presidente de la comunidad siempre ha ido en contra de su gobierno: "Tiene que empezar a aprender, no a odiar".