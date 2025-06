La dimisión de Santos Cerdán afectará a las negociaciones con Carles Puigdemont, según Pilar Rahola: "Era una pieza fundamental"

El Tribunal Constitucional avala la Ley de Amnistía. Sin embargo, Carles Puigdemont ha dado por hecho el Supremo no la aplicará pues a los jueces no les gusta esta ley. En 'Todo es mentira', hablan con el catedrático en Derecho Constitucional Javier Pérez, quien ha opinado sobre la aprobación de la misma y sobre si, al contrario de lo que dice Puigdemont, éste quedaría bajo el paraguas de la Ley de Amnistía.

Javier Pérez tilda de "disparate" la actuación del Tribunal Supremo

El catedrático en Derecho Constitucional está de acuerdo con Puigdemont en que "el Tribunal Supremo claramente se ha revelado contra la Ley de Amnistía y ha hecho una operación verdaderamente sorprendente".

Primero dicta un auto para decir que no tiene dudas sobre la constitucionalidad del artículo dos de la Ley de Amnistía que es la que aborda el delito de malversación: "Entonces dice 'No tengo ninguna duda. Ese artículo es plenamente constitucional porque yo lo interpreto de tal manera que con ella doy cobertura a la sentencia que dicté en su momento contra los dirigentes del Procés y le doy cobertura también al juez Llarena para que pueda mantener la orden de detención contra Puigdemont en la medida en que entiendo que la malversación se ha producido porque se han beneficiado personalmente Puigdemont y los demás políticos independentistas con la convocatoria del referéndum y que, en consecuencia, ha habido un beneficio personal, ha habido un beneficio personal'". Lo que al magistrado le parece: "Una interpretación descabellada".

Después de dictar dicho auto, eleva una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía acusándola de anticonstitucional. Éste salva, según apunta Javier Pérez, el artículo dos "para intentar que el Tribunal Constitucional debata exclusivamente sobre el artículo 1, es decir, sobre el concepto de amnistía".

"Eso no se puede hacer. Tú no puedes trocear la ley porque en el mundo del derecho, el orden de los factores altera el producto. Esto es una barbaridad, porque es que además es una cuestión de inconstitucionalidad extrañísima como no ha habido ni una otra, ni en España ni en ninguna parte". Por lo que, para Javier Pérez, "La actuación del Tribunal Supremo es un disparate que se verá cuando llegue al Tribunal Constitucional". Al igual que se verá "la barbaridad que ha hecho" y que "no tiene justificación ninguna" cuando llegue "el amparo por parte de Puigdemont y de los otros afectados por el tema". Y es que, el catedrático en Derecho Constitucional está seguro de que "lo veremos porque llegará. Eso llegará".

¿Volverá Puigdemont a España?

Para confirmar, Pablo González Bautista le pregunta si con esta información lo que quiere decir Javier Pérez es si Puigdemont y Junqueras estarán amparados, tarde o temprano, estarán amparados bajo el paraguas de la Ley de Amnistía: "Segurísimo. Yo, si fuera Puigdemont, ya vendría. Además, ahora mismo es parlamentario del Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, tiene el aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".

Y es que, según apunta el catedrático en Derecho Constitucional, Puigdemont actualmente es "un ciudadano en pleno uso de su derechos constitucionales. No tiene suspendido ni uno solo". Por lo que, "cuando Puigdemont sale de España, no hay ninguna resolución judicial contra él y hace uso del derecho reconocido del artículo 19 de la Constitución".