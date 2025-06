Miguel Barroso 26 JUN 2025 - 16:59h.

El Tribunal Constitucional avala la Ley de Amnistía: 'Todo es mentira' conecta en directo con Pilar Rahola

'Todo es mentira' conectaba con la periodista Pilar Rahola tras conocer que el Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Amnistía y confirmar que tiene encaje en la Constitución. Sin embargo, la conexión de la comunicadora se veía interrumpida por ella misma tras unas palabras de Javier Chicote, sobre Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, que han molestado mucho a la periodista.

Pilar Rahola entraba en directo y sobre el movimiento del Tribunal Constitucional señalaba, que lo único que hay ahora es la constitucionalidad de la ley para todos los que no están dentro un delito de malversación: "Estoy contenta por la gente sin duda, me parece que se cierra una etapa", apuntaba.

Después de estas declaraciones, Javier Chicote puntualizaba una información sobre Gonzalo Goye, abogado de Puigdemont: "La causa que tiene está vinculada al narcotráfico por un cliente suyo". En ese instante, Pilar Rahola saltaba y afirmaba: "Por favor, no tengo tiempo para estas tonterías. Es de una maldad extrema y el tema de hoy no es Boye sino la amnistía, es jugar sucio. Quizás habrá que juzgar al juez".

"De verdad que no sé qué hago aquí", decía Pilar Rahola

Lejos de acallar a Javier Chicote, el periodista continuaba defendiendo con argumentos por qué mencionaba a Gonzalo Goye. Pilar Rahola no lo soportaba y abandonaba durante unos instantes la conexión con el programa: "¿Me llamáis a Buenos Aires para esto? de verdad no sé qué hago aquí". El jefe de investigación de 'ABC' seguía señalando por qué mencionaba al abogado de Puigdemont y Pilar Rahola perdía la paciencia: "¡Adiós!"

Tras unos segundos fuera de plano, la periodista volvía a aparecer y explicaba: "No es serio, os he dicho que tenía que irme. Estoy harta de que la gente que ha estado implicada con Puigdemont tenga estas campañas de demonización, el caso de Boye es muy grave. No tengo problema en hablar de este tema pero un día que haya tiempo y no tenga solo un minuto porque tengo una conferencia".