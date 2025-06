Javier Solana, Secretario General de la OTAN entre 1995 y 1999, entra en directo en el programa

Donald Trump amenaza a España en la cumbre de la OTAN: ''Vamos a hacer que paguen el doble''

La negativa de Pedro Sánchez a elevar al 5% el gasto militar ha provocado una de las mayores crisis entre España y Estados Unidos de las últimas décadas. A Donald Trump no le ha sentado nada bien la decisión del presidente del Gobierno y ha amenazado a España con ''pagar el doble''.

Para conocer un poco más a fondo el tema, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Javier Solana, Secretario General de la OTAN entre 1995 y 1999, además de exministro de Cultura, exportavoz del Gobierno, exministro de Educación y Ciencia, y exministro de Asuntos Exteriores, entre otros cargos.

Solana ha hecho una primera valoración de la tensión entre Estados Unidos y España: ''Lo que ha pasado es que ha habido una posición con el comunicado final con la cual un país no estaba de acuerdo, lo hizo saber y tuvo contestación, por lo tanto no es ninguna sorpresa lo que ha pasado por parte de España''.

El exsecretario apoya la decisión tomada por el presidente del Gobierno: ''Creo que si los datos que ha aportado el presidente del Gobierno son correctos y cree que con ese 2,1% puede llegar a cumplir las peticiones de capacidades que va a pedir la OTAN, es justo que no se acepte el 5%, es una cifra muy grande''.

''Estados Unidos nunca ha llegado a tener el 5% del gasto militar. Estamos jugando con cosas muy serias, creo que ha hecho bien el presidente del Gobierno en decir que no puede llegar a ese dato'', explica el exsecretario sobre la decisión.

Y hace referencia al presidente de Estados Unidos: ''No voy a juzgar al presidente Trump, pero lo que se ha hecho en este caso es lo que había que hacer y creo que está bien hecho. El presidente Trump lo que no sabe, o no quiere saber, es que los acuerdos comerciales se hacen con la Unión Europea, no con cada país''.