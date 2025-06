'Todo es mentira' ha conectado en directo con Javier Ruipérez, que da su opinión sobre lo ocurrido en la cumbre de la OTAN

Pedro Sánchez se queda solo en la cumbre de la OTAN con su negativa al aumento del 5% del gasto en defensa

Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la cumbre de la OTAN en La Haya tras su negativa a elevar al 5% el gasto militar. La decisión del presidente ha provocado que el encuentro con Donald Trump haya sido muy incómodo, no han cruzado palabras y ,de hecho, Sánchez aparece desplazado en un lateral en la foto de familia

Para conocer más a fondo todo lo sucedido, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con el exembajador de la OTAN, Javier Ruipérez, que da su opinión al respecto y revela qué es lo que cree que Pedro Sánchez está haciendo mal a la hora de negarse a elevar el gasto militar al 5%.

El exembajador ha hecho una interpretación de la reunión en La Haya y hace referencia a la decisión el presidente del Gobierno: ''Lo que dice el acuerdo es que claramente todos los miembros de la OTAN se comprometen a haber llegado al 5% dentro de 10 años. No comprendo por qué el presidente de Gobierno se quiere borrar de ese compromiso, no quiero que quiera separarse de ese compromiso. 10 años es un tiempo suficiente para ir preparando y organizándose para cumplir ese objetivo''.

Por otro lado, Javier Ruipérez se pronuncia sobre la imagen de distanciamiento entre Trump y Pedro Sánchez: ''Hay que tener en cuenta que la imagen de España estos días no ha sido positiva. Esa realidad del presidente de Estados Unidos diciendo que España es el problema, no nos ayuda en absoluto'', indica y opina sobre las declaraciones en las que Trump ha afirmado que ''España es un problema''.

''Hay que preguntarse por qué Sánchez se ha empeñado en un terreno que en el fondo no se ha cumplido porque no hay flexibilidad (...) Creo que Sánchez ha tenido la tentación de creer que todo este tema le servía para evitar otras discusiones internas que no son favorables para su partido y al mismo tiempo desviar un poco la atención'', añade, contundente el exembajador.