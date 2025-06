Tras darse a conocer los mensajes del secretario general de la OTAN a Donald Trump, Javier Nart da su tajante opinión al respecto

Unas horas antes de iniciarse la cumbre de La Haya, el presidente de Estados Unidos ha publicado a través de su red social unos pantallazos de los mensajes enviados por el secretario general de la OTAN, donde queda plasmado su nivel de adulación hacia Donald Trump.

Unos mensajes que no han pasado desapercibidos por el exurodiputado Javier Nart, quien comentaba los mismos en su conexión en 'Todo es mentira': "Por decirte algo, me llena de vergüenza la comunicación que le ha hecho Mark Rutte al presidente de Estados Unidos". En ellos, según apunta, se aprecia "un lenguaje del Secretario General de la OTAN, que no es exactamente político pero sí entendible, al emperador propio de un lameculos".

Para que se entienda de qué está hablando Javier Nart, el periodista Sergio Parra conecta desde redacción para revelar el contenido de dichos mensajes enviados en la mañana del 24 de junio.

Estos son algunos de los fragmentos de los mensajes de Mark Rutte a Trump

Según informa Sergio Parra, "le felicita por su actuación en Irán y le dice que ha sido extraordinaria, que ha hecho algo que nadie más se atrevía a hacer, que nos hace a todos mucho más seguros..."

En un segundo párrafo señala que "esta noche en La Haya, en donde se está celebrando esta cumbre, se encontrará con otro gran éxito, presidente. No fue fácil, pero conseguimos que todos se inscribieran en ese 5% en relación a la subida del 5% para el PIB en defensa".

Por último, el secretario general de la OTAN apunta en un "tono muy coloquial", tal y como avanzaba Javier NAT: "Nos has conducido a un momento muy importante para América, para Europa y para el mundo. Lograrás algo que ningún presidente estadounidense en décadas había podido conseguir. Señala que va a hacer de una Europa que pagará a lo grande y le entabla también a la cena que van a tener esta noche los líderes".

Tras escuchar de nuevo el contenido de estos mensajes, Javier Nart repite el adjetivo con el que los había definido previamente: "Lameculos".