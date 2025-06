Durante la tertulia de 'Todo es mentira', Alfonso Serrano cuenta una inesperada anécdota con un exalto cargo de Podemos

En 'Todo es mentira', el programa arrancaba con el tema del día: la acusación del juez Peinado a Félix Bolaños por malversación y falso testimonio en el caso de Begoña Gómez. Un suceso sobre el que ha dado su contundente opinión Pablo Echenique, tachándolo de "lawfare de manual" y sobre el que también ha comentado el senador del Partido Popular, Alfonso Serrano.

La humorista del programa Virginia Riezu bromeaba con la felicidad que desprende en el día de hoy el colaborador: "Mira qué contento está. Mira cómo le salen los dientes de tiburón".

Y es que, este día es el de los "a puntitos" según la actriz: "A puntito de que imputen a Bolaños. A puntito de que la UCO registrara la casa de Cerdán...". Tanto es así, que Virginia Riezu deja caer una anécdota que confesó el político: "Tú que antes has reconocido que has estado un día a puntito de entrar en el bar de Pablo Iglesias".

Sin embargo, esta información no es del todo correcta: "No, pero sí que me fui de cañas con él una vez". El presentador Pablo González le surge una duda: ¿Quién pagó? "Yo creo que me invitó él antes de de que se dedicara a la política, cuando dirigía 'La Tuerka'. Cuando hacía lo que le gusta que es influir en la política, pero desde fuera", revela.