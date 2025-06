Pedro Jiménez 23 JUN 2025 - 17:51h.

¡'TEM' accede en primicia a la declaración íntegra de Ábalos ante el juez de este lunes!: no te lo pierdas

Exclusiva | José Luis Ábalos aclara los rumores de una posible entrada en prisión tras su espera en el Supremo

Desde el programa de 'Todo es mentira' de este lunes, Sergio Parra, periodista, ha entrado en directo para desvelar en primicia los primeros resultados del análisis sobre las declaraciones ante el Tribunal Supremo de José Luis Ábalos este lunes por la mañana. Hay que recordar que el juez ha mantenido las mismas cautelares para Koldo y Ábalos, que se han librado por ahora de ir a prisión.

Pues bien, como bien ha contado Sergio Parra, cabe destacar una de las declaraciones que José Luis Ábalos ha realizado este lunes por la mañana en el Tribunal Supremo: "Es cierto que durante toda la declaración, numerosas veces, aparece esa incapacidad de reconocerse en ellos. El argumento que utiliza es que muchas veces aparece en esas conversaciones la palabra inteligible, que se repite mucho y que le cuesta mucho pensar que le han podido grabar", comenta Sergio Parra.

Esto es lo que, de manera textual, aparece en la declaración de José Luis Ábalos, exministro de Transportes: "No se reconoce en la mayoría de las grabaciones y que hay mucho de inteligible. Hay uno que le ha hecho mucho daño sobre unas señoritas, que no tiene relevancia penal, que le ha hecho mucho daño en el público".

Más detalles de la declaración de José Luis Ábalos

El programa ha avanzado su curso y Sergio Parra, tras seguir analizado pormenorizadamente la declaración de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo, volvía a entrar de nuevo en directo en 'TEM' para dar más detalles: "Asegura no haber dado nunca ninguna instrucción, no se ha involucrado en ninguna licitación. No sabe a qué se refiere lo que dice el Atestado de la UCO".

En resumen, "no se encuentra en condiciones de declarar porque no se reconoce en todo eso, que le faltan datos, que se dice que no se ha llevado nada, y luego hay información contradictoria". Además, "no recuerda ese contenido. Que él no tenía capacidad de influencia".

En cuanto a la posible contratación de Air Europa, Ábalos reconoce que eso "no debería haberle llegado. Que Aldama era asesor de Air Europa. Que no interlocutaba con él". En cuanto a Claudia Montes, la Miss Asturias, Ábalos comenta en su declaración ante el el juez que "les pidió una foto no solo a él sino a otros, incluyendo escoltas. Que subió la foto a Instagram y que luego se puso en contacto con ellos diciendo que era militante, y que les contó una situación económica muy angustiosa. Que nunca ha tenido una relación con ella y jamás la vio más allá de la foto".