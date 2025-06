El exministro de Transportes responde a los rumores de una posible entrada en prisión durante la mañana del 23 de junio

Primicia | 'Todo es mentira' accede a la declaración íntegra de José Luis Ábalos ante el juez: "El audio sobre las señoritas le ha hecho mucho daño"

Como se anunciaba al inicio del programa, el equipo de 'Todo es mentira' ha podido hablar con Ábalos tras haber declarado ante el juez del Supremo en la mañana del 23 de junio. Y es que el programa tiene muchas dudas después de que los medios de comunicación barajaran la posibilidad de que el exministro de Transportes pudiera entrar en prisión este mismo día. También han querido conocer un poco más acerca de su reunión con Koldo García. Te contamos sus respuestas.

Las respuestas de Ábalos tras su declaración en el Supremo

En cuanto a si su espera en el Supremo ha sido ocasionada por una posible entrada en prisión o, por el contrario, se debe a otros motivos, José Luis Ábalos se decanta por esta segunda opción. "Ha esperado a que se redactara el auto que hemos conocido también hace apenas unos minutos", informa Sergio Parra. Sin embargo, el equipo del programa ha insistido en saber si el expolítico ha llegado a temer su entrada en la cárcel durante la mañana de hoy lunes: "Las acusaciones lo han pedido por puro politiqueo, pero sabiendo, como ha dicho el fiscal, que legalmente no procedía".

Por otra parte, José Luis Ábalos no ha querido desvelar el objetivo de su reunión con Koldo García: "No voy a ventilar estrategias de defensa y me parece más que justificable ese encuentro".

También, ha aprovechado su conversación con el expolítico para que aclarase las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación en las que señalaban la posibilidad de que Ábalos hubiese cambiado de opinión entre el sábado y el domingo de reconocer los amaños. Sin embargo, él se mantiene en su argumento: "No le he contado nada de eso, ni le voy a contar".