Miguel Barroso 20 JUN 2025 - 17:19h.

Una afirmación de Noelia Núñez, diputada del PP, provocaba el malestar de Susana Díaz: "El PP no está para dar lecciones de nada"

Susana Díaz, tras la entrada de la UCO en Ferraz: ''No voy a justificar cosas que me causan estupor y me dan asco''

Compartir







En unas declaraciones a la 'Cadena Ser', José Luis Ábalos ha cambiado de estrategia tras la publicación del informe de la UCO donde él junto a Koldo García y Santos Cerdán, hablan de comisiones en contratos de obras públicas y hasta de prostitutas. El exministro ya no se defiende y pasa al ataque arremetiendo contra Cerdán y asegurando que le utilizó.

Noelia Núñez, diputada del PP, reaccionaba a estas declaraciones y señalaba que no se cree a Ábalos: "En febrero del 2024 estaba muy compungido diciendo que no sabía nada y ahora hay audios que demuestran que estaban los tres en el mismo barco". Sobre Santos Cerdán, recordaba la canción que le cantaba la bancada del PP de los famosos 15.000 euros y apuntaba: "Con todo lo que se ha conocido, nos quedamos muy cortos".

La afirmación que provocaba el enfado de Susana Díaz: "¿Qué estás diciendo?"

Sin embargo, una afirmación que realizaba la diputada del PP en el que decía que "tenían razón" cuando contaban a lo que se estaban dedicando en el ministerio, en el PSOE y en el Gobierno, provocaba el enfado de Susana Díaz. La expresidenta de la Junta de Andalucía, muy seria, se dirigía a Noelia y señalaba: "Yo nunca me atrevería a hacer esas afirmaciones de un partido político, ¿qué estás diciendo, que el PSOE tiene financiación ilegal?"

Noelia Núñez se defendía e instaba a Susana Díaz a leerse las 480 páginas del informe de la UCO. "No usemos a la UCO, en el informe no dice que el PSOE tenga financiación ilegal. No hay ni un solo informe que lo diga y si lo hubiera yo sería la primera en levantar la mano", respondía Susana Díaz.

Para finalizar, Susana Díaz explicaba, que el PP tiene un instrumento llamado moción de censura que puede utilizar y comentaba: "Feijóo no se atreve porque para él un revés está por encima de sus propios principios. No voy a aguantar que gente sin ninguna trayectoria en la ética y en la limpieza me dé lecciones de nada, el PP no está para dar lecciones de nada, yo he estado 8 años en un gobierno y he salido sin una mancha".