Susana Díaz se muestra muy dolida por todo lo ocurrido en el PSOE

La UCO entra a la sede del PSOE en Ferraz para clonar los correos de Santos Cerdán: las próximas fechas clave del caso Koldo

Los agentes de la UCO han entrado en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, para acceder a los datos informáticos del ya exnúmero 3 de Sánchez, Santos Cerdán. Todo esto deja una imagen similar se ha vivía tanto en Adif como en el Ministerio de Transportes, en búsqueda de documentos de la trama.

La Guardia Civil ha entrado por orden del juez tras salir a la luz los últimos audios relacionados con la trama Koldo. Allí van a revisar y copiar el contenido de los correos electrónicos de Santos Cerdán, no solo de su cuenta corporativa si no también de las cuentas personales.

Susana Díaz se ha sentado en el plató de 'Todo es mentira' y se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos de manera muy contundente y se muestra ''dolida'' por todo lo sucedido con el PSOE.

''La imagen es dolorosa, lo que hagan los demás en los demás partidos no es mi problema, lo que no quiero que pase es esto en el mío y ha pasado. Me parece doloroso y vergonzante. Imagino cómo tienen que estar los militantes viendo estas imágenes, no se merecen esto ni se lo merece un partido con más de 140 años'', comienza explicando la senadora del PSOE.

Y continúa, contundente: ''Es un día más duro de una semana que está siendo complicada, no quiero que pasen estas cosas en el PSOE que están pasando'', se reafirma en sus palabras: ''No voy a justificar cosas que me causan bochorno, estupor y me dan asco. Nuestros votantes no se merecen eso, no lo voy a justificar nunca ni defender''.