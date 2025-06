La trama Cerdán se extiende a Navarra, donde la empresa habría recibido seis adjudicaciones públicas

Anaís, la amiga de Ábalos que ocultó un disco duro en su pantalón durante el registro de la UCO en Valencia

Compartir







La UCO sospecha que la empresa ‘Servinabar’ era el vehículo para que Santos Cerdán -quien le ofreció un puesto de trabajo a Ábalos- y otras personas de su órbita cobrasen comisiones de constructoras. La empresa se crea en 2015 y dos meses después ya tiene un contrato de la mano de ‘Acciona’. Pero ese contrato no es público sino que es de una mina de potasa en Navarra, que es para una compañía privada.

Al ser una empresa privada, esos contratos tienen lógicamente mucha menos justificación aunque hablemos de un proyecto de 56 millones de euros. El enlace con 'Acciona' es un directivo llamado Fernando Merino que ahora era el director de Construcción de toda la empresa.

PUEDE INTERESARTE Sánchez, contra las cuerdas en la sesión de control

¿Para qué se asocia 'Acciona' con una empresa que se acaba de crear?

Esta es la gran pregunta. Para qué una gran constructora reparte un trozo del pastel con una pequeña empresa que no le aporta nada. No tiene lógica comercial. En esos primeros años esta UTE empezó a trabajar en contratos del sector privado. Hicieron la 'Operación Panadero’, que fue un supermercado de una conocida cadena, un restaurante, y después, en 2017, entraron ya en el mundo de la obra pública con la construcción de un pabellón en Pamplona. En esas fechas, Santos Cerdán era ya dueño del 45% de las acciones.

PUEDE INTERESARTE Koldo García, la pieza sin encajar en la crisis de Sánchez

Empiezan a trabajar en obra pública porque la empresa ya podría acreditar que tenía una experiencia en el mundo de la construcción, aunque no hay forma de comprobar qué parte de esos proyectos llevaba ‘Acciona’ y cuáles eran los trabajos de ‘Servinabar’. Mientras fueron creciendo, ocultaron las cuentas de varios años en el Registro Mercantil, por lo que era imposible saber lo que ganaban y pagaban.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

'Servinabar' habría recibido seis adjudicaciones públicas

La trama Cerdán se extiende a Navarra. Allí, la empresa ‘Servinabar’, de la que tiene un 45%, habría recibido seis adjudicaciones públicas. Una empresa en la que además trabajaba la novia del número dos del PSOE navarro. Según informa Asier Báilez y Diego Arce, la presidenta de Navarra, María Chivite, asegura que no hay razones para dimitir porque no hay indicios de delito. En la adjudicación de las obras a la empresa de Santos Cerdán. Los partidos que la sustentan en el Gobierno piden que se investigue más mientras que la oposición pide su dimisión.

En lo que respecta a su número dos, María Chivite, ha asegurado que "la creamos o no", no tenía ni idea de que la mujer de este había estado trabajando en la empresa de Santos Cerdán, pero que al ocultar esa información ahora tiene que asumir responsabilidades. De momento, ya ha dimitido de todos sus cargos dentro del partido, pero mantiene su escaño en el Parlamento.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Chivite no piensa dimitir y Alzórriz sigue de diputado

En primera fila, María Chivite, presidenta de Navarra, pide saber dónde está el origen de la trama. En segunda fila tomando asiento, el que hasta ahora era su número dos, Ramón Alzórriz, que ayer dimitió: "Voy a dimitir como vicesecretario General del Partido Socialista de Navarra". Lo hace porque su pareja trabajó en ‘Servinabar’, la empresa de Cerdán que se llevó la mayor adjudicación de obra pública de la década. "Una información que la presidenta no conocía y que no es indicio de nada", recalca Algorriz.

Hoy Alzórriz, que sigue de diputado, y Chivite, que no piensa dimitir, ni se saludan ni se miran. Antes, la presidenta ha acudido a una rueda de prensa, increpada, para defender la honorabilidad de su Gobierno: “Ni Santos ni Ramón Alzórriz son del Gobierno de Navarra, no mezclemos cosas. No son miembros del Gobierno de Navarra".

La presidenta se ha mostrado a la defensiva: “Ramón Alzorriz no ha cometido ningún delito. Así que separemos las cosas. Él ha cometido un error de no comunicar algo que podría ser relevante”. En la oposición lo tienen claro: la acusan de saber lo que sucedía. María Chivite ha asegurado que el Partido Socialista navarro se personara en la causa. “Preside Navarra, pero no sabe nada, claro. Es amiga de Cerdán y Alzorriz, pero no sabe nada", critica José Javier Esparza, portavoz de UPN. Chivite afirma que el Partido Socialista de Navarra se personará en la causa.

‘Servinabar’ habría recibido unos 10 millones de euros

‘Servinabar’ participó, junto a ‘Acciona’, en al menos seis adjudicaciones públicas en Navarra por valor de más de 106 millones de euros de los que ‘Servinabar’ habría recibido unos 10 millones. La obra más importante y más reciente es el desdoblamiento de los túneles de Belate. Aquí ya gobernaban los socialistas.

Pero en las anteriores era la oposición. En esta época lograron la adjudicación de la reforma del colegio de Arbizu, la reforma de las Oficinas del pabellón Navarra Arena y la del Archivo de Navarra. Así, fueron elegidas para construir 46 casas de protección oficial en el municipio de Egüés, cerca de Pamplona y de otras 62 viviendas sociales en el barrio pamplonés de Erripagaña.