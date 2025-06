Pedro Sánchez se reúne con ERC, PNV, Bildu y Coalición Canaria

MadridPedro Sánchez retoma su ronda de contactos con sus socios de investidura tras el escándalo de corrupción en el seno del partido socialista. Hoy lo ha hecho con ERC, PNV, Bildu y Coalición Canaria. Según informa Diego Arce, desde el PNV aseguran que han visto muy preocupado al presidente del Gobierno y que van a ir paso a paso con la información que vaya saliendo. Son encuentros discretos porque, de todos los socios, solo Bildu ha aceptado hacerse la foto con el presidente. Por tanto, son gestos de tensión como la decisión del Bloque Nacionalista Gallego de no acudir a esta ronda.

Pero el capítulo tenso del día lo han protagonizado Pedro Sánchez y Gabriel Rufián. Primero con un encontronazo fuerte dialéctico en la sesión de control, todo minutos antes de una reunión que se ha producido en Moncloa pero que ha peligrado. Ha durado 35 minutos y fuentes de Esquerra resaltan que ha sido menos incómoda que la sesión de control, que incluso ha servido para aclarar algunos malentendidos y poder arrancar algunos compromisos. Pero ese fuego amigo ha dolido en Moncloa.

"No los hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium", recalca Rufián

Las caras de Sánchez lo dicen todo. Rufián señala al presidente y amenaza: "Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE. Que no veremos nunca en un papel P. Sánchez, jure y perjúrelo". "No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium porque al final lo que les diremos es que la gente decida", señala el portavoz de Esquerra.

"Están enfadados, están decepcionados, imagínense la gente que les votó", sentencia Rufián. Sánchez aprieta la mandíbula y minimiza el informe: "Estamos hablando de un informe de la UCO con indicios, no hay sentencia en firme". Y visiblemente molesto, reduce el escándalo a lo anecdótico: “Lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, Señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría porque la izquierda no es corrupta. No hay ningún apunte, ningún indicio que mire al partido socialista en cuanto a la financiación irregular". Y Rufián ríe incrédulo.

La tensión se palpa en el ambiente minutos antes de la reunión con Sánchez

Después, tocaba reunirse pero hay dudas: "Prometo que me lo estoy pensando. Estoy pensando de aquí al despacho a ver qué hago, si voy o no voy, más que nada porque se ha enfadado más conmigo que con Abascal y con Feijóo". El presidente del Gobierno mantiene el encuentro sin cámaras, a petición de Esquerra Republicana, durante 35 minutos.

A minutos de verse, continúa la ofensiva. “No sé, creo que están fuera de les falta gente normal alrededor. Que no ha respondido nada. Lo que hacen es encapsularse en un palacio", lamenta. Al final, hay encuentros sin cámaras a petición de Esquerra: "Hemos visto a un presidente tocado, a una persona tocada".

El portavoz de Esquerra se muestra pesimista: “Que aprovechemos el tiempo, que nos quede el tiempo que a esto le quede. Pase lo que pase para avanzar, no sé cuánto tiempo queda, no lo sé, no sé lo que va a pasar. Creo que nadie lo sabe más allá de quién lo está publicando y creo que tenemos que aprovechar el tiempo".

El PP pide la dimisión y Sánchez se agarra al "y tú más"

El caso Santos Cerdán y la trama de corrupción que golpea al PSOE ha estado en el centro de la sesión. El PP ha vuelto a pedir la dimisión del presidente que le ha contestado con el “y tú más”. Según informa María Galán, ha sido un auténtico trago para Pedro Sánchez, quien ha tenido que escuchar cómo le pedían su dimisión a gritos desde la bancada del Partido Popular. La corrupción en el centro de todo con Sánchez.

El presidente del Gobierno no ha dado explicaciones. Ha defendido, eso sí, que su partido ha actuado con contundencia y Feijóo ha vuelto a apelar una vez más a los socios del Gobierno, recordando que tan sólo le faltan cuatro votos para una moción de censura. "Es un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción. Es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. La única carta que esperan es la carta de división, ¿piensa redactarla?”, le dice el líder de los populares. Es una de las sesiones más duras para Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ataca sin piedad.

Feijóo fantasea con la moción de censura mientras su bancada estalla con gritos de dimisión

"El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que tiene el Partido Popular”, resalta Sánchez. Esa ha sido la única estrategia del presidente. No ha habido explicaciones sino que se ha abonado al “y tú más”. “En la Comunidad de Madrid, el gobierno de la señora Ayuso siendo investigado por el novio, por el hermano, por tramas de corrupción en Andalucía, el señor Moreno Bonilla, el señor Mazón, investigado por corrupción por financiación irregular el Partido Popular. Es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos", recalca el jefe del Ejecutivo.

Feijóo fantasea con la moción de censura mientras su bancada estalla con gritos de dimisión: "Me faltan cuatro votos, si aparecen no lo dudaré ni un instante". La del PSOE responde con aplausos a su líder. Y llega el turno de Santiago Abascal: "Es usted un indecente, un corrupto y un traidor". El líder de Vox se va y los segundos espadas han mantenido la tensión en una sesión donde Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Ejecutivo, no ha acudido a su escaño. No hay tregua para Sánchez, quien volverá el 9 de julio para aguantar otro trago por la corrupción en su partido.