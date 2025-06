Juan Pedro Valentín afirma que la táctica de Sánchez es la circunscribir la crisis a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán

Sánchez se reúne con los socios de Gobierno y anuncia que comparecerá el 9 de julio para dar explicaciones por el caso Cerdán

Con la comparecencia de ayer y con la carta de hoy, Pedro Sánchez deja claro que va a seguir al frente y que va a atacar al Partido Popular. Según informa el director de Noticias Cuatro, Juan Pedro Valentín, el presidente del Gobierno parece que da por superada esta crisis que ha salpicado a Santos Cerdán. “Su reacción ha sido perimetrar el incendio para que no se extienda”, recalca el periodista.

Juan Pedro Valentín afirma que la táctica de Sánchez es la circunscribir la crisis a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán. “Ellos son los que van a cargar con las culpas por lo que hicieron y por engañarles a él y al resto”, destaca.

“Sánchez deja claro que no tiene nada que ver con Koldo y que no era de su confianza", según Juan Pedro Valentín

Pedro Sánchez se desligó ayer de Koldo García diciendo que no era una persona de su confianza. Es casi como aquello de “ese señor del que usted me habla”. “Sánchez deja claro que no tiene nada que ver con Koldo y que no era de su confianza. Puede que tenga razón, pero la pregunta es que Koldo, desde el principio de esta crisis, sí ha intentado transmitir su cercanía con Sánchez. Así lo hizo, por ejemplo, hace medio año en esta casa, en el programa ‘Todo es Mentira’”, afirma Valentín.

Koldo quiere dejar clara su cercanía con Sánchez, lo que hace que surja una nueva pregunta: ¿Tiene Koldo grabado algo más que pueda escalar esta situación? “Hay que tener en cuenta que, como ha quedado demostrado, Koldo lo ha grabado todo y no creo que se haya hecho público todo lo que grabó”, recalca el director de Noticias Cuatro.

Esto indicaría que el caso no está tan perimetrado como pretende Sánchez. “Ese es el gran riesgo para el PSOE: lo que falte por salir. Piensa que al señalar a Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, Sánchez los deja a su suerte y ellos ahora se tienen que defender. Lo más lógico es que lo hagan con todo el material que tengan a su alcance. Aunque Sánchez ayer se mostrase muy tranquilo”, subraya Juan Pedro Valentín sobre esta trama de la que todavía pueden quedar acontecimientos por ver.