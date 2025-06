La supervivencia de la legislatura depende ahora de los socios del Gobierno

Sánchez, contra las cuerdas por la polémica de Santos Cerdán: los casos judiciales que afectan al Gobierno

Compartir







MadridPedro Sánchez ha publicado una carta dirigida a la militancia socialista en la que ha vuelto a insistir en los argumentos de su comparecencia de ayer. En ella, reconoce la decepción enorme que implica el caso con Santos Cerdán y vuelve a pedir perdón, pero también pasa a la ofensiva y marca distancias con el PP al asegurar que, a pesar de todo, España tiene un partido socialista, según informa Diego Arce.

En el marco de la ronda de contactos del presidente, hoy se ha reunido con Junts. Es la segunda reunión de esta ronda de contactos con los socios de investidura. Sánchez ha estado con la portavoz parlamentaria, Miriam Noguera y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Noguera se ha limitado a decir que el presidente está dispuesto a escuchar y a dialogar.

PUEDE INTERESARTE La oferta de Santos Cerdán a José Luis Ábalos para que dejase su acta de diputado

Para Sánchez, las instituciones funcionan y vuelve a defender que desconocía el informe de la UCO. Y por último, llama a resistir frente a la derecha: “Nos enfrentamos a una operación de demolición moral con procedimientos que conllevan más peligro para la democracia”.

"Ningún partido está a salvo de la infamia de la corrupción", según Sánchez

El presidente del Gobierno ha utilizado la carta dirigida a la militancia socialista para pedir perdón: "Sé que la decepción que implica este caso es enorme. Soy el primero en pedir perdón por lo que representa". Sánchez ha destacado que lo hace a diferencia del Partido Popular, que no lo ha hecho. "Ningún partido está a salvo de la infamia de la corrupción. Pero lo que marca la diferencia es cómo se reacciona ante ella. España tiene un Partido Socialista Obrero Español limpio", ha indicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que las instituciones sí funcionan: "Que no conociéramos el informe de la UCO antes de su publicación habla de la salud democrática de nuestro país". Y ha resaltado la importancia de resistir frente a la derecha. "Sé que la decepción es enorme. Pero también debemos tener claro que nos enfrentamos a una operación de demolición moral, por procedimientos que conllevan más peligro para la democracia que aquello que pretenden combatir", ha apuntado.

Sánchez comparecerá en el Congreso el 9 de julio

Por mucho que Sánchez trate de delimitar el caso Koldo al PSOE, ahora la supervivencia de la legislatura depende de los socios. En el marco de la ronda de contactos del presidente, esta tarde iba a charlar con Esquerra Republicana, pero han preferido mover la reunión a mañana porque primero quieren escuchar a que Gabriel Rufián haga su pregunta parlamentaria en el Congreso.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados el próximo 9 de julio para dar explicaciones sobre el caso Cerdán pero rechaza que sean inmediatas. Según informa María Galán, el Gobierno dice que es la primera disponible para Pedro Sánchez por su agenda internacional. El PSOE se ha quedado solo defendiéndola en la Junta de Portavoces porque la mayoría de sus socios han apoyado la petición del Partido Popular para que esa comparecencia se celebrase esta misma semana.

El líder del PNV no rompe con Sánchez pero sube el tono

Caras serias de Sánchez y sus socios de Junts en Moncloa antes de la reunión para abordar, según los nacionalistas, la viabilidad de esta legislatura. El otro socio catalán, ERC, ha aplazado su reunión a mañana, igual que la del PNV. De momento, los vascos no han roto con Sánchez, pero su líder ha subido el tono. “Quería querer decir es que bueno, como no tiene que llegar a la derecha o no puede haber unas elecciones porque igual llega la derecha, pues aquí vale todo o cabe todo. Bueno, yo creo que en algún sitio hay una raya", ha recalcado Aitor Esteban, presidente del PNV.

Mientras, en el Congreso, otros socios se han despachado a gusto. "Son repugnantes audios entre dos personas que no podemos calificarlas más allá de cerdos", ha dicho Tesh Sidi, de Más Madrid. Podemos se ha desmarcado del Gobierno y todos han pedido más medidas: “Es el objetivo es hacer crecer la alternativa al bipartidismo de dos partidos que entienden que las instituciones son suyas, piensan que ese dinero, que es de todos y de todas, es suyo y pueden hacer con él lo que quieran".

Compromís ha planteado una cuestión de confianza. “Tiene que estar a la altura y si no lo quiere hacer tendrá que someterse a una cuestión de confianza y veremos si le damos el apoyo o no", ha indicado. La crítica de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Diaz, ha sido dura pero seguirá estando en el Ejecutivo.

Feijóo dice que solo aceptarán la dimisión de Sánchez

Feijóo ha dado la réplica al discurso de Sánchez y al reto que le lanzó para presentar una moción de censura. El líder del PP ha calificado la comparecencia de Sánchez de brote narcisista. El presidente del Gobierno pasó de pedir perdón ocho veces al modo resistiré y al tono desafiante, tranquilo. "Ha habido un cambio de guion. Efectivamente, hace unos días parecía una víctima y ayer parecía un verdugo", ha afirmado Feijóo.

Ayer Sánchez retaba a Feijóo a presentar una moción de censura. Pero él ha recalcado que no va a aceptar consejos de personas indecentes: "No debemos de buscar un desahogo de una moción de censura que dura 48 horas. Debemos de establecer una estrategia para echar a Sánchez". El líder de los populares ha visto sospechoso que Sánchez y Abascal le hagan pinza con la moción de censura. "Que coincidan planteándole al PP lo mismo es cuanto menos sospechoso", ha apuntado. Ambos han incidido en los casos de corrupción ajenos pero el PP ha mantenido que, en ningún caso, aceptará ninguna propuesta que no sea que Sánchez dimita.