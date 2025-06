Las dos tramas que investiga la UCO por el caso Koldo

La trama se torció porque el dinero que supuestamente tenía que darle Cerdán no les llegaba

Las claves de los audios que han hecho caer a Santos Cerdán por el caso Koldo: “Esto se escribe y luego se tira”

El informe de la UCO señala que la investigación se centraría en dos tramas de cobro de comisiones que rodean a los tres implicados: José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, quien dimitió tras salpicarle el caso. Estos entramados comenzaron a torcerse y su relación empezó a empeorar porque el dinero que supuestamente tenía que darle Cerdán no les llegaba.

Todas las obras adjudicadas bajo sospecha sumarían cientos de millones de euros. Según el informe de la UCO, la trama habría firmado un total de 11 contratos por un valor que rodea que ronda los 700.000.000 de euros, algunos de ellos pagados con fondos de la Unión Europea, y la mayoría de estos contratos, alrededor del 80%, se habrían adjudicado a accionistas.

¿Cuáles son las dos tramas en las que se está basando la UCO?

Por estas obras, las empresas habrían pagado a Cerdán 620.000 euros en mordidas que luego repartiría entre Koldo y Ábalos. Las tramas en las que se basarían en el informe de la UCO se dividen en estas dos:

El cobro de comisiones controlada por Santos Serdán, quien recibía estas comisiones de empresas como 'Acciona', 'Lic' o OPR' y las repartía a Koldo y Ábalos.

controlada por Santos Serdán, quien recibía estas comisiones de empresas como 'Acciona', 'Lic' o OPR' y las repartía a Koldo y Ábalos. El cobro de comisiones controladas por Koldo García. Esto no tendría nada que ver con Cerdán. De hecho, se lo reprocha a Koldo en las grabaciones. Mordidas pagadas a Víctor de Aldama, a Koldo García y a Ábalos para conseguir contratos de obra pública.

¿Cuándo comenzó a torcerse todo en esta trama?

El 7 de junio de 2018. José Luis Ábalos llegaba al Ministerio de Transportes que tantas ganancias le iba a reportar bajo manga las presuntas comisiones de las que Koldo García y Santos Cerdán hablaban en sus conversaciones recogidas por la UCO. “Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él”, le dice Koldo a Cerdán.

Todo indica que en la época ministerial las comisiones fluían con normalidad, aunque tenían sus más y sus menos, sobre todo cuando Cerdán se retrasaba en el pago de mordidas. “El señor Santos está haciendo el Dumbo, pero más allá”, recalca Koldo. En julio del 2021, Koldo y Ábalos salieron del Ministerio de Transportes. Cerdán seguía hablando de comisiones con ellos, pero la relación se empezaba a enfriar.

"Se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante de mí", recrimina Koldo

En febrero de 2022, Koldo reclama a Santos 450.000 euros para su jefe. "Mira, hablo yo, yo le mando un mensaje para verlo, yo no lo veo, ya no te lo puedo decir, yo te digo”, le responde Cerdán. Le mandó un mensaje para verlo pero en noviembre del 2023, más de un año después. Pues ese dinero no había llegado a Ábalos. Él y sobre todo su asesor estaban furiosos.

“Sí, 450.000 euros que te debe y a mí me debe 130 más otros 100. Y el hijo de puta del Santo se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mí, vale, y a mí se me están hinchando los cojones”, llega a destacar el propio Koldo. “Yo lo que sé es que no tengo ni un puto duro. Voy toda la semana con 50 euros y los estoy estirando que te cagas”, asegura Ábalos.

Koldo apunta que fue él quien le hizo llegar a Sánchez que lo estaban investigando

La relación con Santos Cerdán ya estaba rota, pero tras muchos esfuerzos, Koldo consiguió reunirse con él unos días más tarde. “Llevo un año detrás tuyo, que también entiendo las cosas, pero bueno”, le afirma Koldo a Ábalos. “Yo tengo. Es que a mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil”, resalta Cerdán.

En esa conversación muy larga, Koldo García subraya que él fue quien le hizo llegar al presidente que le estaban investigando. Koldo pensaba que el caso estaba a punto de cerrarse y ninguno imaginaba lo que se les venía encima.