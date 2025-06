Conectamos en directo con Luis José Sáenz de Tejada, investigado junto a Leire Díez por un juzgado de Badajoz

Leire Díez rompe su silencio tras conocerse que un juez la investiga por su presunta interferencia en la causa contra el hermano de Sánchez

'Todo es mentira' ha conectado en directo con el abogado y ex juez, Luis José Sáenz de Tejada, una de las personas que, junto a Leire Díez, ahora investiga un juzgado de Badajoz por, presuntamente, estafa procesal y cohecho en el caso del hermano de Pedro Sánchez.

Sáenz de Tejada defiende su inocencia: ''En absoluto. Lo único que hice fue seguir denunciando y seguir actuando igual que llevo haciendo desde 2013 (...) Mis problemas empezaron cuando denuncié la corrupción judicial y allí me pillaron una serie de jueces y abogados, familia entre ellos, y uno de los abogados denunciados era la nueva pareja de mi exmujer y como yo no tengo nada con lo que me pudieran atacar, me pusieron una denuncia de amenazas, fui procesado por coacciones leves y acabé condenado por cuatro delitos, lo cual es ilegal''.

Por otro lado, hace referencia a Beatriz Biedma: ''Fue expulsada de mi causa judicial por la Audiencia Provincial de Badajoz por amenazarme y por prejuzgar lo que iba a hacer. He dado la documentación que tienen las personas del programa''.

''Lo que quieren ocultar es la denuncia que hay puesta en Fiscalía General del Estado contra estos jueces, que la he puesto con abogado, con procurador y os digo los delitos que son. Los jueces son Emilio García-Cancho, el señor que ahora quiere investigarme; Samanta Reynolds, magistrada, su mujer; Juan Antonio Díaz Cancho, primo de los anteriores; Beatriz Biedma y Marta Hernández Sánchez'', explica detalladamente Sáenz de Tejada.

El ex juez vuelve a la carga contra Beatriz Biedma: ''Hay una abogada que está siendo machacada (...) Cuando queráis os mando el vídeo de lo que hace Beatriz Biedma con esta abogada. Lo digo muy claramente, Beatriz Biedma ha violado derechos fundamentales, ha violado el derecho a la libertad personal por dejar un señor detenido un tiempo desproporcionadamente largo y luego para no tener que verle la cara, desestimarlo sin tener que hacer el trámite del proceso''.