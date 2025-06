En 'Todo es mentira', el fundador de la UCO desmiente la noticia publicada por 'El Confidencial' donde aseguran la doble intencionalidad del ascenso de Rafael Yuste

Óscar Puente asegura que la UCO no ha entrado a registrar ni Adif ni el ministerio de Transportes: ''Solo hay requerimientos de documentación''

Según una noticia de 'El Confidencial', Pedro Sánchez planea descabezar la UCO para reventar las investigaciones de los casos de Santos Cerdán, en el que estarían presuntamente implicados José Luis Ábalos y Koldo García, y su mujer, Begoña Gómez. El Gobierno trataría de controlar "definitivamente" la Unidad Central Operativa a través de dos relevos en la cúpula de la Guardia Civil. Para ello, Moncloa estaría barajando ascender al jefe de la UCO, Rafael Yuste, con el fin de forzar su marcha a otro destino y colocar en su puesto a un mando "más permeable" a las presiones del Gobierno.

Pero, ¿qué opina el fundador de la UCO al respecto? El programa de 'Todo es mentira' recibe a Pedro Garrido con el fin de resolver a la gran pregunta: ¿Es esto posible?. No te pierdas su intervención para resolver todas las dudas.

Las razones de Pedro Garrido por las que desmiente esta información

Para el fundador de la UCO, esta noticia "es plantear un dilema perverso en los dos sentidos: si el coronel Yuste no asciende, significaría que sería castigado y si asciende significa que se le premia inmerecidamente para quitárselo de encima". En cualquier caso, a Pedro Garrido le parece importante destacar que, independientemente, "el coronel Yuste tiene cumplidos todos los requisitos para ascender a general: ha pasado la evaluación, ha pasado el tiempo de permanencia en el empleo de coronel y tiene una trayectoria profesional brillante desde hace bastantes años".

Además, Pedro Garrido hace hincapié en que, independientemente de que el jefe de cualquier unidad de la Guardia Civil se vaya, "la unidad no queda descabezada en ningún caso porque automáticamente toma el mando el siguiente más antiguo. En el caso de la UCO, seguramente será el teniente coronel más antiguo que haya en en la unidad y él va a continuar con la línea de su de su antecesor". En cuanto a la afirmación de que el sucesor de Yuste será "más permeable" a las presiones del Gobierno, el fundador de la UCO no se muestra de acuerdo: "Eso no quiere decir que tenga que hacerle juegos a nadie. Nosotros y en empleos de alta dirección no nos sentimos ligados a ideologías o partidos o al Gobierno. Nos sentimos ligados fundamentalmente a la misión que tiene encomendada la Guardia Civil y a llevarla a cabo de una manera neutral políticamente" ya que es algo que, asegura, han aprendido "generación tras generación desde hace 180 años".

En cualquier caso, en 'Todo es mentira' quieren que quede claro a la audiencia si sería posible que el presidente del Gobierno tendría ese poder real para meter mano en la UCO hasta ese hasta el punto de quitar al máximo responsable para sustituirlo por otro más afín a sus intereses. "Es evidente que en ese argumento faltan cosas y, entre ellas, es un conocimiento del funcionamiento de la Guardia Civil", asegura. Tampoco podrían poner en riesgo el trabajo de investigación de los casos de Begoña Gómez y Santos Cerdán porque "el jefe de la unidad, lo que hace generalmente respecto de los investigadores es facilitarle su trabajo o buscar la manera para que puedan trabajar mejor y promover que lleven a cabo su trabajo".