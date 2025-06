José Luis Ábalos ha asegurado que no reconoce su voz en los audios requisados

Aznar ataca a Pedro Sánchez y asegura que si "adulteró sus primarias, puede alterar las elecciones generales"

MadridHoy ha comparecido en el Tribunal Supremo el exministro José Luis Ábalos por el caso Koldo, una trama que ha provocado una crisis en el Gobierno. El exministro de Transportes ha asegurado que no se reconoce en los audios. Tras más de una semana de tira y afloja, la reunión clave se produjo el pasado lunes en el Congreso de los Diputados.

En ese encuentro, su equipo legal le dijo -después de conocer las grabaciones- que lo más sencillo era tomar el camino de colaborar con la Justicia. Que había 112 elementos clave. En esas pruebas, los dos hijos del señor Ábalos aparecen mencionados al igual que en los informes de la UCO, por lo que protegerlos sería un buen camino para colaborar con la Fiscalía.

Ábalos quería conseguir una condena menor a 24 meses pero sin reconocer los audios

Ábalos buscó el consejo de distintos letrados a lo largo de esta semana, también en Madrid, y todos le dijeron prácticamente lo mismo. El jueves se iniciaron esos conversaciones entre los letrados del señor Ábalos y la Fiscalía Anticorrupción. Ábalos quería conseguir una condena menor a 24 meses para no entrar en prisión. Y ahí entraba ya el tema de hasta dónde reconocía o no de la trama.

Él decía que tenía pruebas de distintas corruptelas de distintos cargos del partido. Pero había un inconveniente: él no quería reconocer en ningún momento que hubiera cobrado comisiones. Hay que recordar que hay una serie de grabaciones donde hablan aparentemente del reparto de dinero, pero él lo sigue negando. De forma paralela, este domingo tuvo una reunión que fue también clave entre el exministro y su exasesor Koldo García.

¿Qué ocurrió en la reunión entre Ábalos y Koldo?

La reunión entre Ábalos y Koldo se produjo en un momento en el que se había filtrado que el exministro estaba intentado negociar con la Fiscalía. A Koldo no le pareció bien. El exasesor había cambiado de abogado porque el primero era partidario de que Koldo negociase con la Fiscalía, pero quería tomar una vía de defensa distinta, se presentó frente a Ábalos y le dijo que esperaba que esta declaración no fuese contra él, que no le tirase ninguna prueba y que estuviera callado.

Y lo que le contestó Ábalos, por lo que sabemos de las fuentes que presenciaron esa conversación, es que "si no se había dado cuenta de que los dos se habían quedado solos". Ábalos sí ha respondido a las preguntas de su abogado, del fiscal y del juez, pero ha tomado una línea, aunque ha dicho de colaboración con la Justicia, de negar prácticamente todo, incluso, por ejemplo, en la intervención de Santos Cerdán. Ahora, queda por ver qué determinará el juez.

Ábalos no aporta información nueva sobre el caso Koldo

José Luis Ábalos es la tercera vez acude al Tribunal Supremo. Pero esta vez sin saber si el juez acabaría enviándolo a prisión. Después, ha sido el turno de Koldo García. Según informa Isabel Sanz, ambos esperan la decisión del juez Leopoldo Puente, quien decidirá si los envía a prisión o si les permite salir por su propio pie del interior. Han sido las acusaciones populares las que han solicitado esa medida, a la que la Fiscalía no se ha sumado. A las 09:30 horas de la mañana, Ábalos ha entrado por unas puertas abarrotadas de periodistas.

El exministro de Transporte ha declarado durante una hora y cuarto, aunque no ha aportado nueva información al caso. Ábalos ha llegado diciendo que no estaba en condición de declarar, pero al final ha empezado a hablar y se ha basado en una declaración totalmente exculpatoria. Para él y para el resto de investigados, niega los amaños de contratos, las mordidas y la autenticidad de las grabaciones. Koldo García, que ha entrado después al Supremo, se ha acogido a su derecho a no declarar. Es la estrategia que ha seguido su defensa, después de que el magistrado, se negara a posponer su comparecencia.