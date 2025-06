El empresario se ha sentado en el plató de 'Todo es mentira' para responder a todo

Javier Pérez Dolset niega el contenido de los nuevos audios que intentarían entorpecer investigaciones de la UCO y desvela su relación con Ábalos

Compartir







El periódico 'ABC' ha publicado una nueva información que pone de nuevo a Javier Pérez Dolset en el centro de la polémica. Al parecer, Anticorrupción ha concluido que Dolset vació, presuntamente, 37,5 millones de euros de sus empresas. Sostienen, además, que el empresario defraudó, presuntamente, otros 30 millones a las administraciones.

Tras salir a la luz la información, Javier Pérez Dolset se ha sentado en el plató de 'Todo es mentira' y se ha defendido de las acusaciones que, según él, son totalmente falsas:

''Es un escrito que yo no he visto. Esto de que los fiscales filtren los documentos a los medios de comunicación días antes de que lleguen al juzgado me parece... Sobre el contenido tampoco te puedo decir nada porque yo no lo tengo, eso sí, a las 11 de la mañana ya había denunciado al fiscal por revelación de secretos''.

Dolset afirma que cree que es Grinda quien ha filtrado la noticia a los medios de comunicación: ''Lo lleva haciendo mucho tiempo, es un escrito que estábamos esperando porque yo ya dije que le iba a poner una denuncia (...) Es un señor que se dedica a inventarse las causas''.

''Lo que le pedimos fue la pequeña cifra de cuatro mil millones en daños, no le ha sentado bien. Lo que no sabía yo es que iba a cometer la torpeza de, en lugar de mandar el escrito al juzgado, mandarlo a la prensa primero. Yo todavía no lo he leído'', explica Dolset.