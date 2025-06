Pilar Rahola, periodista, argumenta las razones por las que la dimisión de Santos Cerdán puede afectar negativamente a las negociaciones con Junts

Las razones de Emilio Delgado por las que merece la pena sostener el Gobierno de Pedro Sánchez: "La alternativa no es ninguna garantía"

La caída de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE hasta hace escasos días, podría poner complicaciones a las negociaciones con Junts pues éste era un hombre con muy buenas relaciones con Carles Puigdemont ya que, hasta el momento, era quien había liderado las conversaciones con él. Para saber en qué medida podría afectar su dimisión, en 'Todo es mentira' conectan con la periodista Pilar Rahola quien analiza la situación desde Buenos Aires, sacando sus conclusiones.

La dimisión de Santos Cerdán es "de enorme importancia" en las alianzas

"Cerdán ha sido el gran artífice de las maniobras más complejas, pero no olvidemos que es el hombre que saca las aristas a la relación con Bildu", apunta la periodista. Por lo que, su caída no solo afecta a la relación con Junts, si no que es "de enorme importancia" en el tema de las alianzas.

Sin embargo, para Pilar Rahola Zapatero fue más importante que Santos Cerdán en la relación con Junts: "Es el que de alguna manera ha ido hablando y estableciendo algún tipo de relación política". Esto no quiere decir que el escándalo "político y moral" que ha supuesto la presunta implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo no afecte a "todos los socios".

Los aliados de legislatura "deben poner sobre la mesa" a partir de ahora, según Pilar Rahola, "cómo se establece la relación". Pues, en el caso de Junts, "hay un montón de promesas incumplidas y unas relaciones que ahora no se saben cómo se van a establecer", asegura. Y es que, según apunta la periodista, la relación con Santos Cerdán se inició "porque Junts no quiere hacerlo con Félix Bolaños que es, en este sentido, el hombre malo de la relación con el PSOE". Por lo que "se ha ido una pieza fundamental, veremos quién la sustituye".