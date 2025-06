Tras detallar los detalles de su reunión con Leire Díez y Santos Cerdán, Ana Vázquez acusa a la periodista de formar parte de la "mafia" del PSOE

Pablo Echenique cree que Leire Díez no fue ''convincente'' en su entrevista: ''Hay elementos establecidos''

Compartir







Patricia López entraba en 'En boca de todos' para confirmar que ella estuvo presente en la reunión entre Leire Díez y Santos Cerdán en Ferraz. El motivo de dicho encuentro fueron unos audios grabados al suegro de Pedro Sánchez en una sauna y por los que la periodista y su colaborador, Javier Dolset, creyeron que se estaba chantajeando al Presidente.

Ahora, interviene en 'Todo es mentira' para contar todos los detalles sobre dicha reunión. Un relato que ha hecho saltar a Ana Vázquez, diputada del PP, quien ha calificado a la periodista de formar parte de la "mafia" del PSOE. Mientras, Patricia López rebate sus argumentos y advierte de que, si continúa denominándola así, habrá consecuencias.

La diputada del PP acusa a Patria López de formar parte de la "mafia" del PSOE

Ana Vázquez, diputada del PP, niega conocer personalmente al comisario García Castaño, tal y como afirmaba la periodista en el inicio de su intervención, pero sí que estuvo en la Comisión de Investigación de la Kitchen: "Quien habló precisamente de esos audios de las saunas del suegro de Pedro Sánchez fue el comisario Villajero". Patricia López, insiste en que fue García Castaño, pero persiste: "Te lo doy por bueno, venga". Sin embargo, la diputada asegura que fue Villarejo quien dio "totalmente contenido de todos esos audios".

No obstante, para Ana Vázquez "la mafia la representáis vosotros, el Partido Socialista, que está en el Gobierno". Risto Mejide interviene para apuntar que "ella no es del Partido Socialista", pero a la diputada no le importa este dato porque "estuvo en esas reuniones y acaba de acusar a la Comisaría de Información de la Policía Nacional de que es una mafia".

Por esta razón, puntualiza: "La mafia sois vosotros. Mafioso es un partido que está en el Gobierno y que se dedica a tener a gente como tú y como Leire a sueldo. A saber cómo os pagan, ya nos enteraremos, y sabremos la verdad". Para ultimar su intervención, le hace una pregunta: "Ya que sabes tanto de la gente que incomodaba, ¿le facilitasteis vosotros a Óscar López la reunión con Villarejo en el restaurante enfrente del senado?".

Patricia López rebate sus argumentos y advierte de las consecuencias de llamarla "mafia"

Una pregunta a la que la periodista responde tajantemente apuntando que ella misma fue la primera persona en escribir que Óscar López se había entrevistado con el señor Villarejo. "Así que, los que controlabais la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás, sois vosotros. Los que colocabais a Miguel García Castellón para que no se transcriban los audios íntegros, sois vosotros", señala.

Además, ella asegura que entregó las grabaciones al ministro del Interior a Consuelo Madrigal y ésta "la guardó en un cajón", razón por la que la policía no la podía analizar "porque la Fiscal General del Estado le mandó solamente el oficio y no la grabación". "Así que, no me digáis que no controláis a los jueces y a la Justicia porque lo que estás diciendo es desinformación y así controláis a la gente, desinformándolas", apunta. Tras escuchar nuevamente cómo se refiere Ana Vázquez a ella denominándola mafia, Patricia López advierte: "Como me vuelvas a llamar mafia, acabas en el grupo de las querellas".

Risto recalca una contradicción de Leire Díez en los detalles de la reunión revelados por Patricia López

Patricia López tuvo acceso a unos audios dentro de las saunas del suegro de Pedro Sánchez a las que iban políticos y empresarios grabados de manera ilegal, declarados en la comisión parlamentaria por el comisario García Castaño, donde se escuchaba "lo que hace la gente en su vida privada", apunta. Estaban en el poder de "los corruptos de la Comisaría General de Información que han trabajado para el PP y que están procesados en la pieza Kitchen".

A través de Pérez Dolset, con quien colaboró, se entregaron los audios a asuntos internos "que demuestran que se ha estado espiando e intentando extorsionar al Presidente del Gobierno desde que era candidato a las primarias".

La periodista, según cuenta, se puso en contacto con Leire Díez durante la época de reflexión en abril de Pedro Sánchez cuando "se levanta el secreto de la pieza 34" para que le ponga en contacto con Cerdán, y así sucede.

Algo que llama la atención de Risto Mejide: "Pero Leire me dijo que solo había visto a Cerdán una vez en su vida". Un dato que deja sorprendida a la periodista.