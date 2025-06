Pablo Echenique vio la entrevista completa y opina al respecto en 'Todo es mentira'

Leire Díez se pronuncia en directo después de que Aldama haya irrumpido en su rueda de prensa: ''No le he visto en mi vida''

Compartir







El pasado miércoles, Leire Díez se sentó por primera vez en el plató de 'Todo es mentira' para defenderse de todas las acusaciones en mitad de la polémica que se refiere a ella como 'fontanera del PSOE'. La entrevista fue muy sonada y una de las personas que no le quitó ojo fue Pablo Echenique, que cuenta en plató que le pareció.

Pablo Echenique confiesa que vio la entrevista de principio a fin y Risto Mejide ha querido saber qué le parecieron las explicaciones de Leire: ''Yo creo que no es convincente. Creo que hay una serie de elementos que están establecidos por mucho que ella diga''.

''En la rueda de prensa sin preguntas que ella dio el miércoles, ella dice que cuando investigaba algún caso que tenía que ver con el PSOE lo hacía con especial entusiasmo. Reconoce que ha investigado casos del PSOE con ganas, con voluntad de ayudar'', continúa el político.

Echenique hace referencia a las visitas de Leire a Ferraz: ''No es una militante de base, eso es obvio, no solamente por los puestos de responsabilidad que ha tenido en Correos si no también porque cuando ha ido a Ferraz, y ha ido varias veces, con Dolset a ofrecer información al PSOE (...) Era recibida por el Secretario de Organización, yo he sido Secretario de Organización y ya te digo que no recibes a cualquier persona''.

''Yo no digo que le hayan dado una orden porque de eso todavía no hay pruebas, pero creo que ella estaba interesada en no solamente en casos de la trama de hidrocarburos si no también en casos que afectan al PSOE, creo que eso es evidente y creo que tiene muy buenos contactos en el PSOE'', opina de manera contundente.