'En boca de todos' conectaba con José María Olmo y hablaba de una reunión en Ferraz con Santos Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset, Leire Díez, apodada como 'fontanera del PSOE' y Patricia López, una periodista de investigación. Tras conocer esta reunión, Nacho Abad, que conoce personalmente a Patricia López, conectaba con la periodista en directo.

En primer lugar, la periodista confirmaba, que a lo largo de la investigación de las 'cloacas' se ha visto con muchas personas: "Me he reunido con el CNI, con la fiscalía, con agentes de Asuntos Internos de la policía y con agentes de la UCO de la guardia civil. He hablado con todas las víctimas que había de las cloacas, fueran del PP o del PSOE", apuntaba.

En segundo lugar, sobre el momento concreto que provoca su reunión con Dolset, Leire Díez y Santos Cerdán explicaba: "Dolset y yo colaboramos juntos y conseguimos una serie de grabaciones que son muy importantes". Dentro de ese paquete de audios que se encuentran bajo secreto de sumario, la periodista confiesa, que se da cuenta que se habían grabado en la sauna de la familia de Begoña y suponen en ese momento que están chantajeando a Pedro Sánchez con esas grabaciones.

Cómo se organiza la reunión con Santos Cerdán en Ferraz

En ese momento, Patricia cuenta, que se pone en contacto con Leire Díez, con la que se había cruzado varios mensajes por redes sociales, y le sugiere poner en conocimiento del PSOE todo lo que está ocurriendo: "Es cuando ella monta una reunión con Santos Cerdán", señala la periodista. Durante este encuentro, a través de un altavoz les muestran los audios que les interesaban.

¿La relación entre 'la fontanera' y Santos Cerdán era cercana?

Tras estas palabras, Nacho Abad preguntaba a Patricia si Leire Díez reflejaba una relación cercana con Santos Cerdán, y la periodista respondía: "Le conocía pero no vi colegueo entre ellos. Yo he comido también con Leire y Ábalos y he visto mucha más confianza entre ellos que con Santos Cerdán".

Después de esta reunión, la periodista asegura que estos audios los filtran ellos a diferentes medios de comunicación, algo común según Patricia entre los partidos políticos: "Todos filtran información", apuntaba.