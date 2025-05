Leire Díez, del PSOE, ofreció beneficios a cambio de información a Alejandro Hamlyn, un empresario investigado por estafa

Jacobo Teijelo, abogado presente en la reunión entre Leire Díez y Alejandro Hamlyn, aclara el motivo del encuentro: "No es el que están diciendo"

Unos polémicos audios de una reunión entre Alejandro Hamlyn, empresario vasco investigado en una trama de hidrocarburos, y Leire Díez, exdirigente municipal socialista, en el que le promete interceder a cambio de material contra la UCO, en concreto contra el teniente Balas.

Leire Díez Castro, premiada con algunos cargos públicos y una concejalía en un pueblo de Cantabria, que no la hacían muy conocida hasta ahora, que unos audios la han situado en el centro de la polémica. "Yo soy de abreviar mucho. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? necesito a Balas", afirmaba la militante del PSOE.

Sobre Balas, se refería al teniente coronel Balas, de la UCO, al frente de las investigaciones por delitos económicos y para eso contacta con Alejandro Hamlyn, empresario investigado que parece que le tiene ganas al coronel, que comentaba sobre él: "Yo he sido sometido a un tema de corrupción por el teniente coronel Antonio Balas y sus secuaces". Si le ayuda, Leire le insinúa que se puede beneficiar judicial y económicamente: "Si tú has pagado 10 millones que no tenías que pagar, tendrás la posibilidad de recuperarlos", le dice a Hamlyn.

El objetivo de fondo del Gobierno, según José María Olmo: "Utilizar la maquinaria del Estado"

El jefe de investigación de 'El Confidencial', José María Olmo, entraba en 'En boca de todos' y sobre los audios afirmaba que son muy contundentes: "Cualquiera que los escuche entiende claramente ante qué tipo de escándalo estamos", apuntaba José María Olmo.

Por otro lado, como fondo de toda esta cuestión, Olmo señala que "el Gobierno está utilizando toda la maquinaria del Estado, como es la fiscalía y la abogacía, para conseguir información contra algún funcionario público" que única y exclusivamente se está limitando a hacer su trabajo.