Cuatro razones para visitar la Vila Joiosa, en Alicante

cuatro.com 10 AGO 2026 - 13:32h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', viajamos a la Vila Joiosa, en Alicante, un destino con identidad marinera propia.

Además, cuatro motivos para visitar la salvaje Texas y cuatro rincones imprescindibles para visitar Berlín

Cuatro razones para visitar Alboraya (Valencia), entre la huerta y el Mediterráneo

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¡Bienvenidos una semana más a Planes Cuatro! En este nuevo episodio, volveremos a la Comunitat Valenciana para visitar la Vila Joiosa, en la provincia de Alicante, un destino con identidad marinera propia. Además, te damos cuatro motivos para viajar hasta la salvaje Texas y descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Berlín.

Cuatro motivos para visitar la Vila Joiosa y su tradición chocolatera

En la Comunitat Valenciana, en la provincia de Alicante, se encuentra la Vila Joiosa, capital de la comarca de la Marina Baixa. Conocida por sus playas y tradición pesquera, sus fiestas de Moros y Cristianos y su arraigada cultura del chocolate, heredada tras siglos de historia ligada al mar.

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La Vila cuenta con quince kilómetros de costa. Sus playas con bandera azul destacan por su calidad, accesibilidad y el cuidado de un entorno natural único. La Playa de Torres, la del Charco o la de la Caleta son algunas de las más reconocidas.

El casco antiguo de La Vila Joiosa está declarado como Conjunto Histórico. El Barrio del Arsenal, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, el Santuario de La Medalleta o las Torres de Sant Josep y del Aguil conservan la esencia de una antigua ciudad amurallada.

La tradición chocolatera del municipio se remonta al siglo XVII, cuando era uno de los principales puertos que descargaba y distribuía en Europa el cacao de América. Una tradición hoy homenajeada en el Museo Valenciano del Chocolate.

La pesca es una de las principales actividades económicas de la ciudad. El pescado de la Lonja es el principal ingrediente de una cocina marinera nacida de los guisos de los propios pescadores en alta mar, trasmitidos de generación en generación.

La gastronomía también se nutre de la huerta y de una repostería donde destaca la almendra, los helados artesanales y, por supuesto, el chocolate.

Cuatro motivos para viajar a la salvaje Texas y cuatro rincones imprescindibles de Berlín

Texas, la segunda región más grande de los 50 estados norteamericanos, es tan grande y diverso que prácticamente tiene de todo, con un paisaje que va desde enormes desiertos hasta inmensas praderas.

En Texas abunda la cultura country, como sus espectaculares rodeos, sus cowboys, sus ranchos y sus barbacoas.

La ciudad de Dallas quedó marcada en la negra historia de Estados Unidos por el asesinato de John Fitzgerald Kennedy.

En San Antonio se encuentra El Álamo, una misión española que fue el escenario de una larga y sangrienta batalla.

Y cualquier visita a Houston debe incluir un paseo por las instalaciones de la NASA y su espectacular complejo educativo.

Berlín es más que una ciudad de grandes avenidas y edificios. Reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, ofrece mil caras y sitios que visitar.