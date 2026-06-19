El poder de los perros de asistencia y una peluquería sin estrés para tu mascota

cuatro.com 19 JUN 2026 - 10:52h.

Los perros de asistencia ayudan a las personas con TEA a afrontar situaciones de estrés y sobrecarga

La terapia de presión es una de las herramientas que utilizan para ofrecer apoyo emocional

Acostumbrar al perro desde cachorro facilita sus visitas a la peluquería

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¿Cómo ayudan los perros de asistencia a las personas con TEA?

Los perros de asistencia son un gran apoyo para las personas con trastorno del espectro autista (TEA). Muchas personas en el espectro prefieren hablar de condición en lugar de trastorno, y estos perros les ayudan a afrontar mejor algunas situaciones que pueden resultarles agobiantes. Las aglomeraciones, los lugares con mucho ruido o determinadas situaciones sociales pueden generar mucho estrés. En esos momentos, los perros de asistencia ofrecen un apoyo muy importante.

Una de las funciones que pueden realizar es la terapia de presión. Cuando la persona siente que va a tener una crisis, el perro se tumba encima de ella para ayudarle a reducir ese momento de agobio.

También pueden ayudar a mantener el espacio vital de su usuario. Por ejemplo, en lugares como un aeropuerto, donde hay muchas personas haciendo cola, el perro se coloca alrededor de la persona para crear un espacio que le haga sentirse más cómoda.

Además, estos perros demuestran que no hace falta que sean de una raza concreta para desempeñar este trabajo. También pueden ser perros adoptados y convertirse en un apoyo fundamental para sus usuarios.

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Como recuerdan los especialistas, estos perros salvan vidas y, para muchas personas, son auténticos ángeles de la guarda.

Consejos para que tu mascota vaya tranquila a la peluquería

Ir a la peluquería puede ser una experiencia estresante para muchas mascotas. Los ruidos, el cambio de ambiente o estar con personas desconocidas pueden hacer que algunos perros se pongan nerviosos. Por eso, los profesionales recomiendan acostumbrar al cachorro desde muy pequeño a acudir a la peluquería. Las primeras visitas deben ser cortas y agradables, siempre acompañadas de golosinas o caricias para que relacione ese lugar con algo positivo.

Otro consejo es dar un paseo relajante antes de la cita. Así liberará energía y llegará mucho más tranquilo.

En la peluquería también es importante que el perro pueda esperar en un lugar silencioso, ya que esto le ayudará a relajarse. Además, los peluqueros profesionales trabajan con movimientos suaves y seguros, evitando el uso de la fuerza y dando prioridad a la comunicación a través del tacto.

En definitiva, reducir el estrés en la peluquería es posible si seguimos estos consejos y ponemos siempre el bienestar del animal en primer lugar.

¡Gracias por acompañarnos en este programa! Nos vemos la próxima semana con más consejos que te ayuden en la convivencia con tu mascota. Y recuerda que puedes ver a la carta todos nuestros programas en Mediaset Infinity.