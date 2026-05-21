Perros del ejército y peritos veterinarios: así trabajan los “CSI” del mundo animal

cuatro.com 21 MAY 2026 - 11:24h.

Compartir







¿Cómo se entrena a un perro del ejército para actuar en combate?

Los perros del ejército cuentan con un importante servicio veterinario encargado tanto de la atención clínica diaria como del soporte vital canino en combate.

Desde la clínica del centro militar canino se presta asistencia veterinaria a todos los perros alojados en la escuela, tanto propios como pertenecientes al resto de las Fuerzas Armadas. En total, suelen atender entre 100 y 120 perros al año.

PUEDE INTERESARTE Evolución de la alimentación de las mascotas y qué papel juega el pedigrí

Además, otra de sus funciones es la formación. Desde la clínica se organizan cursos como el de Cinotecnia, dirigido a soldados que no son guías caninos pero que en algún momento tienen que hacerse cargo de los perros en las unidades.

También imparten el curso de soporte vital canino en combate, una formación de reciente creación cuyo objetivo es enseñar a los guías a estabilizar a un perro herido cuando no tienen asistencia veterinaria cercana, algo habitual en misiones internacionales.

PUEDE INTERESARTE Qué debes saber antes de adoptar y salud dental en mascotas

Durante los ejercicios prácticos se recrean situaciones de combate en las que un equipo tiene que infiltrarse en una zona hostil y es atacado. A partir de ahí, el guía debe evaluar qué le ocurre al animal y tratar de estabilizarlo.

Los “CSI” veterinarios que analizan pruebas y documentos clínicos

La Ley de Bienestar Animal establece el objetivo del sacrificio cero de animales abandonados. Esto significa que únicamente podrán sacrificarse aquellos animales que los veterinarios consideren que no tienen otra salida y siempre mediante eutanasia y con un método indoloro.

Además, con la entrada en vigor de la ley, queda prohibido el sacrificio de animales en centros de recogida.

Pero dentro del mundo veterinario también existen los conocidos como “CSI veterinarios”: los peritos veterinarios. Son los encargados de analizar pruebas, fotos, informes clínicos y análisis de laboratorio para estudiar cada caso al detalle.

Muchas veces ni siquiera llegan a ver al animal. Su trabajo consiste en:

Revisar toda la documentación

Ordenarla cronológicamente

Analizar los tratamientos

Estudiar la evolución del paciente

Evaluar las decisiones veterinarias tomadas

Después de estudiar toda la información, determinan si la actuación fue correcta o si pudo existir algún error profesional. Porque, incluso cuando no hay testigos, los documentos también hablan.

¡Gracias por acompañarnos en este programa! Nos vemos la próxima semana con más consejos que te ayuden en la convivencia con tu mascota. Y recuerda que puedes ver a la carta todos nuestros programas en Mediaset Infinity.