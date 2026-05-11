Qué debes saber antes de adoptar y salud dental en mascotas

cuatro.com 11 MAY 2026 - 10:10h.

Antes de adoptar, es importante conocer las obligaciones legales y los gastos veterinarios que implica el proceso

Las protectoras recomiendan valorar si la vivienda y el entorno son adecuados para el animal elegido

La salud bucodental influye directamente en el bienestar de perros y gatos y puede afectar incluso a su alimentación

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¿Qué debes tener en cuenta antes de adoptar una mascota?

Si estás pensando en adoptar, hay una serie de aspectos importantes que debes tener en cuenta antes de dar el paso. Uno de los principales es que la vivienda sea adecuada para el animal que se vaya a adoptar, ya sea un perro o un gato.

Además, durante el proceso de adopción siempre habrá que firmar un contrato siguiendo el protocolo establecido por cada institución. En ese documento se especifica la normativa correspondiente según la comunidad autónoma en la que resida la familia adoptante, así como las obligaciones y derechos que deberán cumplirse.

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Aunque en la Comunidad de Madrid la adopción tiene carácter gratuito, sí es necesario asumir los gastos clínicos veterinarios del animal. Entre ellos pueden encontrarse:

Esterilización o castración

Vacunas

Prevención de enfermedades

Implantación del chip

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Estos costes variarán dependiendo de cada caso y del tipo de mascota.

Desde las asociaciones recuerdan también la importancia de acompañar a las familias durante todo el proceso. Muchos centros cuentan con equipos especializados que ofrecen apoyo antes, durante y después de la adopción para facilitar la adaptación tanto del animal como de la familia.

Porque, como recuerdan desde las protectoras, la adopción es la mejor opción.

La importancia de revisar la salud bucodental de nuestras mascotas

Igual que las personas acudimos periódicamente al dentista, los animales también necesitan revisiones veterinarias de la boca. Estas revisiones permiten comprobar que no haya acumulación de sarro, piezas dentales dañadas o problemas que puedan provocar dolor.

Según explican los veterinarios, no es raro que algunos animales lleguen a consulta porque no quieren comer y que, al explorarles la boca, se descubra una gran acumulación de sarro o una afección bucodental importante.

En muchos casos, el problema no es la falta de apetito, sino el dolor que sienten al comer. Por eso, las revisiones periódicas son fundamentales para detectar este tipo de problemas a tiempo.

Los especialistas insisten en que prevenir es la clave. Acudir regularmente al veterinario para revisar la boca del animal permite actuar antes de que aparezcan complicaciones mayores y solucionar cualquier problema de forma sencilla.

¡Gracias por acompañarnos en este programa! Nos vemos la próxima semana con más consejos que te ayuden en la convivencia con tu mascota. Y recuerda que puedes ver a la carta todos nuestros programas en Mediaset Infinity.