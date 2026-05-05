Cómo elegir bien a tu perro y por qué el control puede salvarle la vida

cuatro.com 05 MAY 2026 - 10:23h.

Muchos problemas de conducta tienen su origen en una mala elección del perro desde el principio

Tener en cuenta condiciones de vida, estilo de vida y experiencia es clave para elegir tu perro ideal

La obediencia y el control pueden salvar la vida del perro y refuerzan el vínculo con su guía

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¿Cómo saber cuál es tu perro ideal?

Que el binomio perro–guía funcione o fracase no depende de la suerte, sino de motivos mucho más objetivos de lo que parece. De hecho, muchos problemas de conducta tienen un origen claro: una mala elección desde el principio.

Si quieres disfrutar de tu perro y proporcionarle una vida lo más feliz posible, antes de elegir debes tener en cuenta tres factores:

1. Tus condiciones de vida

¿Tienes una casa grande o pequeña? ¿Cuentas con espacio suficiente? Hay perros de gran tamaño que no son compatibles con espacios reducidos, y elegirlos en esas condiciones no es una decisión sensata.

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2. Estilo de vida y nivel de actividad

¿Eres una persona activa o más bien sedentaria? Si tu ritmo de vida es tranquilo, elegir un perro muy activo e intenso puede generar problemas. El nivel de energía debe encajar contigo.

3. Nivel de experiencia y conocimiento

Hay perros que, por su genética y su forma de ser, no son para todo el mundo. Requieren más manejo, constancia y experiencia.

Elegir un perro es una decisión que debe hacerse con criterio, responsabilidad y sensatez, dejando a un lado lo puramente emocional o estético. La futura felicidad de tu perro depende de ello.

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¿Por qué es tan importante el control y la obediencia?

Un perro debe ser capaz de estar atento y concentrado en su guía, independientemente de lo que ocurra a su alrededor. Esto no solo mejora la convivencia, sino que puede ser clave en situaciones de riesgo.

Imaginemos que el perro ve algo al otro lado de la carretera y sale corriendo hacia ello. En ese momento, su vida está en peligro. Deberíamos ser capaces de llamarlo y que vuelva. Con una buena llamada, podríamos salvarle la vida.

Para lograrlo, es fundamental que el perro tenga claro que cuando vuelve a su guía, algo bueno va a suceder. Siempre debemos reforzar positivamente ese momento. En cambio, si cada vez que lo llamamos en el parque es para irnos a casa, el perro aprenderá a no acudir.

La obediencia y el control, además, fortalecen el vínculo entre el perro y su guía. Cuanto mejor sea esa relación, mayor será la motivación del perro para responder.

Un perro educado es un perro que sabe qué tiene que hacer en cada momento. Y no hay que olvidar que los animales son seres con sentimientos y sensibilidad, por lo que necesitan una guía clara para sentirse seguros.

¡Gracias por acompañarnos en este programa! Nos vemos la próxima semana con más consejos que te ayuden en la convivencia con tu mascota. Y recuerda que puedes ver a la carta todos nuestros programas en Mediaset Infinity.