Perros de alerta médica y cómo ayudar a tu gato con las visitas

cuatro.com 04 MAY 2026 - 13:42h.

Los perros de alerta médica pueden detectar crisis antes de que ocurran

Los perros de alerta médica están entrenados para detectar señales y responder ante situaciones críticas

La socialización del gato es clave para que no sufra ante visitas en casa

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Perros de alerta médica: cómo pueden anticiparse a una crisis

Los perros de alerta médica o de aviso tienen un entrenamiento especialmente interesante, ya que se puede trabajar tanto la detección como la respuesta ante una situación.

Los casos más habituales en los que se entrenan son crisis epilépticas o diabetes. Por ejemplo, en una crisis epiléptica, cuando la persona comienza a tener una desconexión sensorial previa, el perro es capaz de detectarlo y avisar hasta 45 minutos antes de que se produzca la crisis. Se trata de un trabajo realmente espectacular.

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En aquellos casos en los que las crisis no son frecuentes, también se puede entrenar la respuesta ante la consecuencia. Es decir, se simula que la persona se cae al suelo o incluso que convulsiona, para que el perro aprenda cómo actuar en ese momento.

Este tipo de entrenamiento puede realizarse con distintos tipos de perros. Son animales que, en muchos casos, llegan a salvar vidas y se convierten en un apoyo fundamental para sus usuarios, auténticos ángeles de la guarda.

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¿Tu gato se esconde cuando vienen visitas a casa?

Muchos gatos se asustan cuando llegan visitas y reaccionan escondiéndose, por ejemplo, debajo de la cama. En la mayoría de los casos, esto se debe a una falta de socialización durante sus primeros meses de vida.

Por eso, es fundamental acostumbrarlos desde pequeños a diferentes estímulos, como la presencia de otras personas. De esta forma, evitaremos que lo pasen mal en el futuro e incluso conseguiremos que se muestren más tranquilos ante las visitas.

Si el gato ya es adulto y presenta este comportamiento, no se puede cambiar por completo, pero sí ayudarle a gestionar mejor la situación.

Cuando las visitas son pocas y esporádicas, lo más recomendable es dejarle tranquilo en su zona de seguridad. No es necesario forzarle a interactuar. Lo que sí que podemos hacer, es anticiparnos y llevarle a ese espacio antes de que lleguen, mejor.

En cambio, si las visitas son frecuentes, también es importante respetar su espacio y dejarle en un lugar seguro, pudiendo añadir algún premio o comida que le resulte agradable.

Si en algún momento decide salir a investigar, es fundamental que nadie le preste atención: no mirarle, no hablarle y no tocarle. Si las visitas son constantes en este comportamiento, el gato poco a poco se irá relajando y entenderá que no hay peligro, especialmente si empieza a asociar su presencia con experiencias positivas.

¡Gracias por acompañarnos en este programa! Nos vemos la próxima semana con más consejos que te ayuden en la convivencia con tu mascota. Y recuerda que puedes ver a la carta todos nuestros programas en Mediaset Infinity.