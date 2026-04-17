Qué hacer ante un perro perdido y cómo facilitar la visita al veterinario del gato
Saber cómo actuar ante un perro perdido puede evitar accidentes y facilitar su reencuentro con su familia
Acercarse con calma y avisar a las autoridades es clave cuando encontramos un perro en la calle
Llevar al gato al veterinario con regularidad ayuda a detectar problemas que muchas veces no muestran
¿Qué hacer si encuentras un perro perdido?
Muchas veces puede parecer que estamos ante un perro abandonado, pero también puede tratarse de un animal que se ha escapado o se ha extraviado. En cualquier caso, lo más probable es que esté asustado, con hambre o desorientado, por lo que es importante actuar con cuidado.
Lo primero es intentar acercarse poco a poco, evitando movimientos bruscos y utilizando una voz calmada. Podemos ofrecerle agua o comida para generar confianza y facilitar que sea el propio perro el que se acerque.
Si conseguimos cogerlo y lleva chapa identificativa, lo mejor es llamar directamente al número de teléfono. Muchas veces, su familia lo estará buscando y podremos darles una gran alegría.
Si no tiene identificación, lo recomendable es permanecer por la zona, ya que es probable que su dueño esté cerca buscándolo. Además, es fundamental avisar a la policía local, Guardia Civil o Policía Nacional, ya que cuentan con lectores de microchip y podrán hacerse cargo del animal.
Actuar a tiempo puede evitar situaciones peligrosas y ayudar a que el perro regrese a casa lo antes posible.
Gatos en consulta: cómo hacer más fácil y menos estresante la visita al veterinario
Muchos propietarios no llevan a su gato al veterinario de forma regular, y esto puede ser un problema. Los gatos son expertos en ocultar signos de enfermedad, por lo que detectar cualquier cambio a tiempo es fundamental
Ante cualquier cambio en su comportamiento, por pequeño que sea, es recomendable acudir al veterinario. Estas revisiones no solo sirven para tratar problemas, sino también para prevenir y detectar enfermedades en fases tempranas.
La visita al veterinario puede ser un momento estresante para el gato, pero hay formas de hacerlo más llevadero. Por ejemplo, es importante dejar el transportín a la vista en casa, para que no lo asocie únicamente con momentos negativos. También se puede introducir dentro una manta o juguete familiar que le aporte seguridad.
Durante el traslado, tapar el transportín con una manta ayuda a reducir los estímulos externos y, por tanto, el estrés del animal.
Como recomendación general, se aconseja acudir al veterinario al menos una vez al año, y a partir de los 7 u 8 años, hacerlo cada 6 meses.
Saber cómo actuar en situaciones inesperadas y cuidar la salud de nuestras mascotas en el día a día es clave para su bienestar.
