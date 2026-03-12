Socialización de los gatos y el papel del perito veterinario

cuatro.com 12 MAR 2026 - 13:39h.

Los gatos no son ariscos por naturaleza: una buena socialización desde sus primeros meses es clave para su equilibrio y bienestar

Acostumbrar al gato a los estímulos del entorno y a la presencia de personas ayuda a evitar comportamientos bruscos con visitas o en el veterinario

Los veterinarios pueden intervenir como peritos judiciales en investigaciones y procesos legales relacionados con animales o salud pública

¿Cómo socializar correctamente a un gato desde pequeño?

Tradicionalmente se ha dicho que los gatos son animales ariscos e insociables. Sin embargo, esta idea no siempre se corresponde con la realidad.

Así lo explica nuestra especialista en educación felina Laia Salvador, quien señala que los gatos no son ariscos por definición. En muchos casos, el problema es que no han sido correctamente socializados durante sus primeros meses de vida.

Por ello, es importante acostumbrar al gatito desde pequeño a los diferentes estímulos de su entorno. Una forma de hacerlo es habituarlo al uso de su bolsa de transporte, desde la que podrá empezar a conocer el mundo de forma segura.

También es fundamental socializarlo con personas para evitar que se muestre brusco cuando acuda al veterinario o cuando haya visitas en casa. Para ello, se recomienda que desde sus primeras semanas de vida tenga contacto con diferentes personas que le proporcionen experiencias positivas.

Una forma sencilla de conseguirlo es pedir a amigos o familiares que visiten la casa y permitan que el gato se acerque a curiosear. En ese momento, pueden ofrecerle chuches o comida húmeda que le guste especialmente. De esta manera, el gatito aprenderá desde el principio que las visitas no son una amenaza.

Si seguimos estas pautas desde el inicio, ayudaremos a que el gato crezca feliz, equilibrado y con mayor confianza, evitando también muchos momentos de estrés en el futuro.

¿Qué papel tiene un perito veterinario en una investigación?

Los veterinarios también pueden desempeñar un papel importante en el ámbito judicial.

Como explica José Antonio Allande, perito y director veterinario de Perivet, actualmente los veterinarios colaboran con los juzgados como peritos judiciales, interviniendo cuando son llamados para participar en casos concretos.

En la actualidad, la figura del veterinario forense como puesto estable no existe de forma oficial, aunque cada vez se reconoce más su importancia.

Entre sus posibles funciones estaría participar en investigaciones relacionadas con delitos, fraudes o situaciones que afecten a la salud pública o a la seguridad alimentaria.

Los veterinarios cuentan con una formación científica, sanitaria y legal que les permite analizar estas situaciones desde el enfoque “One Health”, que entiende la salud de animales, personas y entorno como una realidad interconectada.

Por ello, muchos expertos consideran que el veterinario forense no es solo una figura del futuro, sino una necesidad del presente.

