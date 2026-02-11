Seguro obligatorio y uso del bozal: claves para una convivencia responsable con perros.

cuatro.com 11 FEB 2026 - 12:38h.

Ley de bienestar animal: qué obligaciones tienen los dueños de perros

En ocasiones, el uso del bozal el uso del bozal es obligatorio, saber cómo elegir el bozal adecuado y llevar a cabo un proceso de adaptación es imprescindible

César Millán nos da consejos prácticos para conectar adecuadamente con nuestro perro

La convivencia responsable con perros comienza por conocer y aplicar una serie de normas y recomendaciones que garantizan la seguridad y el bienestar tanto de los animales como de las personas. Entre ellas, destacan dos aspectos fundamentales: la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil y el uso adecuado del bozal, dos medidas clave recogidas en la legislación actual y en las recomendaciones de expertos en el bienestar animal.

¿Cómo ayuda la educación canina a reforzar el vínculo con mi mascota?

La educación canina pone el foco en que el comportamiento del perro no depende de la raza, sino del vínculo que se crea con tu mascota. La calma, la coherencia y el tiempo dedicado a su educación influyen directamente en cómo el animal se comporta y se adapta a la convivencia diaria y a los entornos públicos.

En esta línea, César Millán recuerda la importancia de transmitir seguridad y equilibrio en el día a día, ya que los perros aprenden a reaccionar a los impulsos y actitudes de quienes los acompañan.

¿Es obligatorio tener un seguro para perros?

La ley de bienestar animal establece que todos los titulares de perros deben contar con un seguro de responsabilidad civil, independientemente de la raza o tamaño del animal.

Así lo explica José Ramón Becerra Carollo, director general de Derechos de los Animales, quien recuerda que este seguro es imprescindible para hacer frente a posibles incidentes que puedan surgir en la convivencia diaria en espacios públicos, como mordeduras y atropellos.

“No puede haber titulares de perros que no tengan seguros”, subraya, insistiendo en que se trata de una medida pensada para proteger tanto a las personas como a los propios animales.

Uso del bozal: cuándo es obligatorio y cómo habituar al perro.

El uso del bozal sigue generando infinitas dudas entre muchos propietarios. Nuestro experto educador, Carlos Carrasco, aclara que en determinadas situaciones o para acceder a ciertos recintos, el uso del bozal es obligatorio por ley, por lo que es recomendable que los perros estén correctamente habituados. Para ello es importante que sigas nuestras recomendaciones.

¿Cómo elegir el bocal adecuado?

Existen en el mercado varios tipos de bozales. Los tradicionales son de lona o cuero, pero:

Presionan la boca del perro

Dificultan su respiración

Impiden una correcta refrigeración

Limitan su comunicación

Por ello, los expertos recomiendan optar por bozales modernos con huecos, que permiten al perro hacer todo con normalidad excepto morder, que es su función principal.

Habituación progresiva y positiva

¿Cómo adaptar al perro al uso del bozal?

De forma progresiva

Con asociaciones positivas

Utilizando premios y juegos

Convertir el bozal en una experiencia positiva ayuda a que el perro lo adapte sin estrés ni rechazo, algo fundamental si es necesario en algún momento puntual.

Las pequeñas decisiones en el día a día marcan la diferencia en la convivencia con perros. Con información, prevención y educación adecuada, es posible anticiparse a situaciones conflictivas y favorecer entornos más seguros y tranquilos para todos.

¡Gracias por acompañarnos en este programa! Nos vemos la próxima semana con más consejos que te ayuden en la convivencia con tu mascota. Y recuerda que puedes ver a la carta todos nuestros programas en Mediaset Infinity.